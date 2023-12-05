Путин рассказал, как мать поставила его в угол

«[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: „Ты будешь прощение просить или нет?“» - поделился Путин.

Часть этой истории, как уточнил президент, он решил опустить. А закончилось все, по его словам, тем, что мать сама простила его.

«Она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор», - добавил он, отвечая на вопрос воспитанников медиацентра из Вологодской области.

Путин приехал в Пятигорск 5 декабря. На совете «Движения первых» он подчеркнул, что главный смысл объединения - помогать детям раскрывать свои таланты.