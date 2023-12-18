Путин рассказал, чем заняты богатые россияне

Глава государства заметил, что богатых и очень богатых россиян в стране тоже много.

«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты», - отметил Путин.

Президент пояснил, что состоятельные россияне заняты тем, чтобы «достать» своих детей из зоны комфорта и создать им искусственные сложности. Подобное поведение, добавил Путин, свойственно умным людям.

«Нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то. Если ему все сыпется с неба, как манна небесная, он ничем не дорожит и ни к чему не стремится, вот в чем беда», - обратил внимание российский лидер.

Гарантией успеха Путин счел самостоятельные устремления каждого человека и его собственные достижения. В ходе прямой линии президент отмечал, что залогом успеха для государства будет вера в великий русский народ.