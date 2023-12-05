Путин раскрыл смысл «Движения первых» в России

«Ключевой смысл движения - помочь детям, подросткам и молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны», - заявил глава государства.

Путин прилетел в Пятигорск 5 декабря, чтобы провести заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Эта молодежную организацию создали всего год назад, сейчас в ее рядах состоят уже более миллиона участников.

Президент России взял на себя обязанности председателя наблюдательного совета движения, а саму организацию возглавил заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.