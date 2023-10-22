Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли на следующей неделе

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Перед этим мероприятием глава государства пообщается с молодыми учеными и проведет встречу с представителями традиционных религий в РФ. Также в графике российского лидера значится оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

В сентябре Путин подчеркнул, что Россия собирается развивать и поддерживать частные инициативы в космической сфере. В этом контексте глава государства упомянул американского предпринимателя, основателя компании SpaceX Илона Маска, назвав его безусловно талантливым человеком.

Российская сторона видит перспективы сотрудничества с Северной Кореей в космосе, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако это не единственная сфера для совместной работы, добавил он.