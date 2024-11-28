Путин прокомментировал решение семьи из Набережных Челнов назвать ребенка Орешником

Он подчеркнул, что каждая семья сама выбирает, как назвать своего ребенка.

«Вы знаете, это их личное семейное дело», - прокомментировал глава государства.

Новоиспеченные родители могут обсудить имя будущего сына или дочки с бабушкой и дедушкой, добавил Путин. Он назвал рождение ребенка важным событием для семьи и пожелал россиянам счастья и здоровья.

«А что касается выбора имени для ребенка - это чисто семейный вопрос. Даже комментировать не буду», - подчеркнул президент.

Ранее многодетные родители из Набережных Челнов решили назвать своего 15-го ребенка в честь системы «Орешник». Одной из дочерей семья уже дала имя Россия-Святосия-Святороссия.