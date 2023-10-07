Путин прокатил президента Узбекистана на внедорожнике Aurus
В свой день рождения российский лидер Владимир Путин продемонстрировал возможности джипа Aurus президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Именинник, находясь за рулем, прокатил узбекистанского коллегу, сообщило РИА «Новости».
В субботу Путин встретил Мирзиеева в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве и продемонстрировал новый внедорожник.
Кроме того, российский лидер показал новую машину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
До этого Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки газа из РФ через Казахстан в Узбекистан. По словам российского лидера, проект укрепит энергетическую безопасность региона и принесет выгоду странам. Он добавил, что России удалось укрепить свой статус поставщика голубого топлива. Также российская сторона готова сотрудничать с другими государствами по вопросам энергетики.
Путину 7 октября исполнился 71 год. Он пообщался с некоторыми главами государств СНГ, которые поздравили его с днем рождения.