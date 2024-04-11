Путин призвал заранее готовиться к восстановлению жилья в подтопленных регионах

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Глава государства отметил, что на некоторые территории вода пока не пришла, а где-то она еще не ушла.

«Но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры», - обратил внимание Путин.

Президент попросил регулярно докладывать ему о ходе восстановительных работ в пострадавших регионах. Путин отдельно обратился к главе МЧС Александру Куренкову и поручил ему делать доклады ежедневно, начиная с завтрашнего дня.

«Не буду терзать всех руководителей регионов, губернаторов, все работают на местах», - объяснил глава государства.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил президенту, что деньги для восстановления пострадавших от подтопления регионов выделят немедленно. Ресурсы для этого есть, заверил глава Минфина.