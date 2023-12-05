05 декабря 2023, 19:39

Путин призвал открыть отделения «Движения первых» в новых регионах

РИА «Новости»
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Детей и подростков из Донбасса и Новороссии необходимо обеспечить возможностями, которые предоставляет общероссийская организация «Движение первых». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета организации в Пятигорске.

Глава государства подчеркнул, что юные жители новых регионов России должны осознать себя частью большой страны и приобщиться к ее истории и культуре, а также получить шанс к реализации своего потенциала.

«Очень важно, чтобы те возможности, которые дает „Движение первых“, были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии», - заявил Путин.

Дети Владимир Путин
05 декабря 2023, 20:01
Мишустин указал на важность контроля за соцподдержкой участникам СВО
РИА «Новости»
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Предоставление социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям нуждается в постоянном контроле. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по обеспечению нужд ВС.

«Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям - родителям, женам, детям. Особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы», - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку участников СВО одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека, писал RT. Он отметил, что общественники активно помогают людям в сложных ситуациях и добиваются справедливого решения проблем.

Сенатор Андрей Турчак предложил добровольцев спецоперации наделить в России теми же льготами, которые положены военнослужащим-контрактникам.

Выплаты в России Михаил Мишустин
05 декабря 2023, 19:46
Дом по программе реновации достроили на севере Москвы
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В Тимирязевском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Жилое здание расположено на Линейном проезде, 8а, в районе с хорошей транспортной доступностью: от дома до платформы Московского центрального кольца и первого Московского центрального диаметра Окружная можно дойти за 12 минут.

Новостройка состоит из двух секций. Здание покрыли бетонной плиткой под кирпич и алюминиевыми композитными панелями под темный камень. Все балконы и лоджии остеклены. Специально для кондиционеров рассчитаны отдельные металлические корзины.

Всего в новостройке 258 квартир: 72 однокомнатные, 112 двухкомнатных, 74 трехкомнатные. Отделка в помещениях полностью соответствует стандартам программы реновации.

На первых этажах дома находятся вестибюль, лифтовый холл, помещение для хранения средств для уборки, место для почтовых ящиков и технические помещения.

Дом оснастили современными грузопассажирские лифтами грузоподъемностью 1400 килограммов. Кроме того, в новостройке предусмотрены системы охраны и пожарная сигнализация.

На придомовую территорию высадили кустарники и деревья. Во дворе организовали зоны для прогулок с детьми и занятий спортом.

Ранее новостройку по реновации на 268 квартир ввели в эксплуатацию на западе Москвы.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
05 декабря 2023, 19:42
Путин рассказал, как мать поставила его в угол
РИА «Новости»
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Материнская любовь сопровождает каждого человека на протяжении всей жизни, выразил уверенность президент России Владимир Путин, выступая на заседании Набсовета «Движения первых». Говоря об этом, глава государства поделился воспоминанием из детства, когда ему было около трех-четырех лет.

«[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: „Ты будешь прощение просить или нет?“» - поделился Путин.

Часть этой истории, как уточнил президент, он решил опустить. А закончилось все, по его словам, тем, что мать сама простила его.

«Она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор», - добавил он, отвечая на вопрос воспитанников медиацентра из Вологодской области.

Путин приехал в Пятигорск 5 декабря. На совете «Движения первых» он подчеркнул, что главный смысл объединения - помогать детям раскрывать свои таланты.

Дети Владимир Путин
05 декабря 2023, 19:23
Москвичей предупредили о сильном тумане ночью и утром 6 декабря
РИА «Новости»
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Синоптики спрогнозировали в столице 6 декабря в период с 01:00 до 10:00 местами туман. Видимость будет составлять от 300 до 800 метров. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России по Москве.

Ведомство рекомендовало в неблагоприятных погодных условиях снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта. Кроме того, следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Водителей попросили быть особенно внимательными и осторожными.

Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах. В ближайшие дни ночные показатели перестанут отличаться от дневных. Более того, они окажутся на 10-12 градусов ниже сезонной нормы.

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