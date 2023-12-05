Путин призвал открыть отделения «Движения первых» в новых регионах
Детей и подростков из Донбасса и Новороссии необходимо обеспечить возможностями, которые предоставляет общероссийская организация «Движение первых». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета организации в Пятигорске.
Глава государства подчеркнул, что юные жители новых регионов России должны осознать себя частью большой страны и приобщиться к ее истории и культуре, а также получить шанс к реализации своего потенциала.
«Очень важно, чтобы те возможности, которые дает „Движение первых“, были доступны повсеместно: и в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии», - заявил Путин.