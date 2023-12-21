Путин призвал обеспечить достаток товаров на внутреннем рынке
Правительство должно обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке страны, в том числе в потребительском секторе. Соответствующее поручение кабмину на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент Владимир Путин.
«Необходимо достаточным предложением обеспечить спрос внутреннего рынка по широкой группе товаров. Имею ввиду, как продукцию инвестиционного спроса, в том числе технологическое оборудование, станки и машины, так и товары потребительского сегмента», - сказал он.