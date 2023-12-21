Путин призвал обеспечить достаток товаров на внутреннем рынке

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Тематические ящики «Почта Деда Мороза» установили на 10 станциях московского метро. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Предлагаем вспомнить детство и написать письмо Деду Морозу на 10 стойках „Живое общение“ в Московском метро», - заявил он.

Москвичей пригласили присоединиться к новогодней акции и отправить письмо Деду Морозу, используя специальные новогодние почтовые ящики, которые сотрудники дептранса установили в сотрудничестве с его Московской усадьбой.

«Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное - укажите полный обратный почтовый адрес с индексом», - рассказали в департаменте.

«Почта Деда Мороза» появилась у стоек «Живое общение» на станциях «Комсомольская», «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Тургеневская», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская».

Пожелания можно направить и в цифровом виде, просто отсканировав QR-код, размещенный на ящике.

Кроме того, более 600 элементов новогодней навигации разместили в метро и МЦК. Они укажут москвичам путь к местам празднования Нового года.