Путин призвал не снижать темпы по борьбе с раком в России
Необходимо предпринять все усилия, чтобы в России сохранилась тенденция по уменьшению смертности от онкологических заболеваний. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по программе онкоцентров.
«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. <…> И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию сохранить и нарастить», - сказал он.
Путин также указал на позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с тяжелыми недугами. По его словам, в России и дальше будут работать над повышением доступности онкологической помощи.
Ранее глава государства отметил, что проведение спецоперации невозможно без поддержки всех россиян, которые активно помогают фронту.
На первом месте находятся медики , которые оказывают помощь бойцам.