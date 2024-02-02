Путин призвал не снижать темпы по борьбе с раком в России

«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. <…> И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию сохранить и нарастить», - сказал он.

Путин также указал на позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с тяжелыми недугами. По его словам, в России и дальше будут работать над повышением доступности онкологической помощи.

Ранее глава государства отметил, что проведение спецоперации невозможно без поддержки всех россиян, которые активно помогают фронту.

На первом месте находятся медики , которые оказывают помощь бойцам.