Путин призвал губернаторов вести прямой диалог с людьми

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Глава государства подчеркнул, что мнение населения должно являться ключевым критерием оценки их работы.

«Высокий уровень доверия является высокой ответственностью. Ключевым критерием вашей оценки - мнение людей об эффективности вашей работы и того, что вы делаете. Рассчитываю, что вы всегда будете открыты для честного и прямого диалога с людьми», - сказал Путин.

Президент добавил, что в своей работе губернаторы должны исходить из потребностей и интересов людей в регионе, направлять свои усилия на достижение результата. Также он пожелал главам регионов и их командам плодотворной работы и успехов на своих постах.

Ранее Путин заявил, что приоритетами в работе регионов должны стать создание возможностей для самореализации молодых людей и подготовка кадров.

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