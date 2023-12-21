Путин призвал чиновников показывать реальные результаты

О прошедшей в московском клубе «Мутабор» обнаженной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой депутат Мария Бутина узнала от своих подписчиков в Telegram. Увиденные кадры настолько ее возмутили, что парламентарий написала запрос в МВД, Роскомнадзор и Министерство культуры с требованием проверить гостей и организаторов мероприятия на целую серию нарушений. Об этом Бутина заявила в комментарии «360.

Она пояснила, что речь идет о законе о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и указе президента о защите духовно-нравственных ценностей России.

«Ожидаю результатов проверки. Но я намерена идти до конца. Считаю, что, если там есть состав преступления, то виновные должны быть наказаны. То, что мы видели, это возмутительно», - подчеркнула Бутина.

Депутат добавила, что это особенно позорно в условиях, когда люди собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую, отправляют письма детей с благодарностью за защиту. В этот же момент появляются видео с вечеринок, где участники демонстрирую нарочитое пренебрежение ко всей России.

«Это оскорбительно внутри страны и позор на внешнем контуре», - добавила Бутина.

Организатор обнаженной вечеринки блогер Настя Ивлеева заявила, что ожидала критику, но само мероприятие стало для нее легендарным и веселым. Она подчеркнула, что готова и дальше принимать сообщения хейтеров и ей доставляет удовольствие то, что неприятие друг друга сохраняется.