01 февраля 2024, 18:36

Путин призвал бизнес включиться в подготовку современных кадров

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бизнес должен включиться в процесс подготовки нужных экономике профессиональных кадров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения со студентами российских вузов на совещании, посвященном развитию кампусов.

«Бизнес должен включаться в решение одной из задач, которые стоят перед страной. Она называется подготовка современных, нужных экономике кадров», - сказал он.

По словам главы государства, нужно учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной инфраструктуры, в том числе федеральной программы возведения университетских кампусов. Также он назвал открытие кампусов хорошим примером партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового потенциала России.

Бизнес Владимир Путин Экономика
01 февраля 2024, 19:07
Сотрудники МЧС спасли 15 животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Оставленных в квартирах дома с частично рухнувшей стеной в Ростове-на-Дону животных эвакуировали через окна. Сотрудники МЧС спасли собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Чтобы установить лестницы и добраться до окон квартир на высоких этажах, спасателям пришлось спилить деревья.

Спасенная собака провела взаперти шесть дней. Все это время животное постоянно выло. Но после того, как его вытащили из заточения, успокоилось.

Часть жильцов из аварийного дома переселили сразу после обрушения части стены 27 января. На следующий день в здании рухнул первый подъезд.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что всего из дома эвакуировали 95 человек.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело о халатности.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Собаки Животные
01 февраля 2024, 19:00
«Не просто строить красивые стены». Путин — о ключевых задачах возведения кампусов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Современные удобные кампусы послужат стимулом для формирования городской среды, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе реализации федерального проекта по созданию сети таких объектов. Отдельно глава государства отметил важность четкого понимания приоритетов регионального и национального развития.

«Кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, работы, отдыха и комфортной жизни людей», - подчеркнул Путин.

Президент назвал важным необходимость еще на стадии согласования детально учитывать и четко понимать направления и приоритеты национального, а также регионального развития.

«[Понимать] перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных объектов. Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков», - пояснил глава государства.

Иными словами, нужно продумывать не только архитектурные решения и «строить красивые стены», указал он. Это, по его словам, тоже, безусловно, важно. Но вместе с тем требуется ясно понимать, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов, заключил президент.

Строительство Россия Владимир Путин
01 февраля 2024, 18:08
Суд ограничил доступ к каналам блогера-гонщика Гаджиева
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство заместителя столичного прокурора об ограничении доступа к каналам автоблогера Гаджи Гаджиева на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующие интернет-ресурсы внесли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. До решения суда по существу иска доступ к каналам блогера будет ограничен.

Столичная прокуратура потребовала запретить распространение роликов Гаджиева, так как блогер публично демонстрируют нарушения ПДД, призывая таким образом подписчиков повторять за ним. Такие материалы угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, добавили в ведомстве.

Гаджиев известен тем, что снимает на камеру и выкладывает на своих канал видео с гонками и опасным вождением на дорогах. После одного из таких роликов с заездом по Кутузовскому проспекту его вместе с другом задержала полиция. Однако правоохранители не нашли состава преступления.

В Москве уже выписали административные штрафы двум участникам гонки по Кутузовскому проспекту. Еще двух участников заезда арестовали на 15 суток.

Суд Блогеры Москва
01 февраля 2024, 17:37
Решетников указал на твердые позиции России на мировых рынках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на попытки Запада выдавить продукцию из России с мировых рынков, страна уверенно противодействует этому, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что в отечественных ресурсах по разумных ценам нуждаются очень многие экономики глобального Юга, сообщило РИА «Новости».

По словам Решетникова, источниками роста для экономики страны являются внутренний рынок и импортозамещение, включающее большое количество направлений.

Прочные позиции у России на мировых рынках энергетической и металлургической продукции, черных и цветных металлов, продовольственных товаров, указал он.

Министр добавил, что страна выступает надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга.

«[Такие активно развивающиеся экономики] нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем», - подчеркнул Решетников.

Вместе с тем, по его словам, многое еще предстоит сделать. В частности, нужна донастройка транспортной и платежных систем, финансовых расчетов.

«Потому что наши „коллеги“, в кавычках, постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию», - пояснил министр.

Россия Бизнес

Новости по теме