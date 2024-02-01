Путин призвал бизнес включиться в подготовку современных кадров

«Бизнес должен включаться в решение одной из задач, которые стоят перед страной. Она называется подготовка современных, нужных экономике кадров», - сказал он.

По словам главы государства, нужно учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной инфраструктуры, в том числе федеральной программы возведения университетских кампусов. Также он назвал открытие кампусов хорошим примером партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового потенциала России.