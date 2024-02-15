Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России

Высота сугробов растет и может достичь 60 сантиметров к утру следующего дня. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, осадки в столичном регионе очень интенсивные. Так, вчера высота снежного покрова на ВДНХ составляла 50 сантиметров, а сегодня - уже 54 сантиметра.

Кроме того, сильный снегопад будет идти и дальше. По оценкам синоптика, может выпасть еще около 10 миллиметров, что значит, что к завтрашнему утру сугробы опять вырастут до 60 сантиметров.

«Редкая ситуация, когда низкая температура и интенсивный снег», - уточнил Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что у пилотов могут возникнуть проблемы, потому что низкую облачность можно перепутать с туманом.

Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.