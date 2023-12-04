04 декабря 2023, 12:21

Путин примет участие в награждении премией «Волонтер года» на ВДНХ

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в награждении премией «Волонтер года», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Церемония пройдет в рамках форума #МЫВМЕСТЕ, уточнило РИА «Новости».

«Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку», - пояснил представитель Кремля.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума «Россия» с 4 по 7 декабря. В этом году он объединил 10 тысяч участников из 95 стран мира, указывали организаторы мероприятия.

Спикерами форума станут более 150 лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представители коммерческих компаний и СМИ.

В прошлом году победителем в номинации «Волонтер года» в России признали главу исполнительного комитета Народного фронта в ДНР Владимира Тараненко.

Кремль Дмитрий Песков Волонтеры Владимир Путин
04 декабря 2023, 12:58
Градус будет только понижаться. Москву и Подмосковье накроет холодом в первой декаде декабря
РИА «Новости»
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Москву и Подмосковье в ближайшие дни ждут небольшие осадки, после чего в регион придут сильные морозы. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, циклон, накрывший Москву и Подмосковье и вызвавший снегопады, уходит на Урал, а дальше пойдет по югу Сибири.

«В европейской части России объединятся два антициклона - южный и северный. Они разнотемпературные, поэтому во время их слияния возможен небольшой снег», - отметил Ильин.

После ухода циклона с северо-востока начнет поступать холодный арктический воздух, что приведет к понижению температуры в столичном регионе.

Со вторника температура воздуха понизится «Уже завтра днем в Москве будет -9 градусов мороза. Ночью - -13… -15. В Московской области температура воздуха составит -18 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. И с каждым днем градус будет только понижаться», - добавил синоптик.

По его словам, ночью в среду в Москве столбики термометров опустятся до -15… -17 градусов, днем немного потеплеет - до -10...-12 градусов. В Подмосковье температура воздуха составит -16… -21, днем - -11… -16 градусов. Ветер будет слабым.

Конец недели - самый холодный Ильин предупредил жителей региона, что четверг, пятница, суббота станут самыми холодными днями. Так, ночью в четверг в Москве будет -16… -18 градусов, днем - от -12…до -14, без осадков.

В Московской области ночью снова похолодает до -17… -22, днем температура воздуха составит -12… -17.

Специалист добавил, что в этот день ветер немного усилится, Он подует с восточного направления со скоростью восемь метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

В пятницу ночью в Москве термометры покажут -15… -20, в области - от -17… до -22. Днем осадков не ожидается, температура воздуха будет на уровне -13… -18. Аналогичную температуру прогнозируют и на субботу.

В целом отклонение от климатическое нормы по региону составляет 13 градусов. Однако в Московской области есть «эпицентр холода» - поселок Черусти, где в пятницу и субботу термометры опустятся до -22…-27 градусов.

Ильин добавил, что в воскресенье начнется небольшое потепление. А к понедельнику температура воздуха составит -10 градусов.

Погода в Москве
04 декабря 2023, 12:52
Светотехническое шоу «День Победы» покажут в павильоне «Макет Москвы»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Посетителям павильона «Макет Москвы» на ВДНХ 5 и 9 декабря покажут светотехническое шоу, посвященное победе советской армии в Великой Отечественной войне. Обычно его транслируют только 9 мая. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он объяснил, что даты выбраны не просто так. Так, 5 декабря в стране празднуют День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск под Москвой, а 9 декабря - День Героев Отечества.

В эти дни в 14:00 и 15:00 гости выставки посмотрят восьмиминутный ролик в сопровождении музыки, стихотворений и истории о том, какой ценой далась победа.

«В конце шоу над миниатюрной Москвой прогремит праздничный салют из девяти разноцветных шаров размером 400 миллиметров каждый с эффектом угасающего мерцания», - рассказал Левкин.

Сегодня в павильоне «Макет Москвы» каждый день демонстрируют пять тематических шоу: «Я шагаю по Москве», «Мегаполис Москва», «Лучший город Земли», «Московские окна» и «Времена года». Они идут каждый час по будням и каждые 30 минут в выходные и праздничные дни.

Кроме того, для жителей и гостей столицы доступны тематические экскурсии и лекции со световыми и звуковыми эффектами. В рамках экспозиции можно купить журнал «Макет Москвы», посвященный созданию интерактивной модели города и работе павильона.

Прочитать подробнее о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте или в одноименном приложении.

В начале ноября специалисты завершили реконструкцию павильона «Макет Москвы».

Выставки Экскурсии Москва 2023 ВДНХ
04 декабря 2023, 12:47
Сотрудники столичной Госавтоинспекции помогли водителям выбраться из снежного плена
РИА «Новости»
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В Москве из-за неблагоприятных погодных условий и большого количества выпавшего снега в столичном регионе сотрудники Госавтоинспекции осуществляли патрулирование в усиленном режиме и помогали водителям выбраться из заваливших их машины сугробов. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

По информации дептранса Москвы , за сутки дорожный патруль ЦОДД вытащил из сугробов 193 грузовика. Каждый день около 30 экипажей следят за безопасностью на дорогах и всегда готовы прийти на помощь.

Высота сугробов в Москве достигла 40-сантиметровой отметки и побила рекорды предыдущих лет. Прошлые максимумы, которые держались многие десятилетия, зафиксировали в 1952 и 2004 годах. Уровень снега доходил тогда до 30 сантиметров.

Кроме того, до полудня вторника, 5 декабря, в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Машины Снегопад Москва 2023
04 декабря 2023, 12:44
Россия не пойдет по пути запрещения абортов — Матвиенко
РИА «Новости»
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Искусственные запреты не смогут полностью решить проблему абортов в России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова привело РИА «Новости».

«Уверена, что никакое давление или запреты не решат проблему с абортами. По пути запрещения государство точно не пойдет», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Россия добьется того, что аборты будут делать либо после насилия над женщиной, либо по медицинским показателям.

Также Матвиенко отметила, что государство должно контролировать эту ситуацию.

«Нельзя допустить, чтобы аборты перешли в подполье. Для женщин и их здоровья это прямая угроза», - заключила председатель верхней палаты парламента.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что депутаты начали рассматривать предложения по исключению абортов из списка услуг частных коммерческих клиник, писал RT. Она отметила, что некоторые регионы уже принимают такие инициативы, поэтому их важно поддержать на федеральном уровне.

Совет Федерации РФ Дети Россия Валентина Матвиенко

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