Путин примет участие в награждении премией «Волонтер года» на ВДНХ

Москву и Подмосковье в ближайшие дни ждут небольшие осадки, после чего в регион придут сильные морозы. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, циклон, накрывший Москву и Подмосковье и вызвавший снегопады, уходит на Урал, а дальше пойдет по югу Сибири.

«В европейской части России объединятся два антициклона - южный и северный. Они разнотемпературные, поэтому во время их слияния возможен небольшой снег», - отметил Ильин.

После ухода циклона с северо-востока начнет поступать холодный арктический воздух, что приведет к понижению температуры в столичном регионе.

Со вторника температура воздуха понизится «Уже завтра днем в Москве будет -9 градусов мороза. Ночью - -13… -15. В Московской области температура воздуха составит -18 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. И с каждым днем градус будет только понижаться», - добавил синоптик.

По его словам, ночью в среду в Москве столбики термометров опустятся до -15… -17 градусов, днем немного потеплеет - до -10...-12 градусов. В Подмосковье температура воздуха составит -16… -21, днем - -11… -16 градусов. Ветер будет слабым.

Конец недели - самый холодный Ильин предупредил жителей региона, что четверг, пятница, суббота станут самыми холодными днями. Так, ночью в четверг в Москве будет -16… -18 градусов, днем - от -12…до -14, без осадков.

В Московской области ночью снова похолодает до -17… -22, днем температура воздуха составит -12… -17.

Специалист добавил, что в этот день ветер немного усилится, Он подует с восточного направления со скоростью восемь метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

В пятницу ночью в Москве термометры покажут -15… -20, в области - от -17… до -22. Днем осадков не ожидается, температура воздуха будет на уровне -13… -18. Аналогичную температуру прогнозируют и на субботу.

В целом отклонение от климатическое нормы по региону составляет 13 градусов. Однако в Московской области есть «эпицентр холода» - поселок Черусти, где в пятницу и субботу термометры опустятся до -22…-27 градусов.

Ильин добавил, что в воскресенье начнется небольшое потепление. А к понедельнику температура воздуха составит -10 градусов.