Путин предупредил о трагических последствиях прямой фальсификации истории
Президент России Владимир Путин предостерег от прямой фальсификации истории и оправдания нацистских преступников вместе с их пособниками. Глава государства напомнил, что подобные действия приводят к трагическим и разрушительным последствиям для миллионов людей, сообщило РИА «Новости».
«Мы должны твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в великую Победу», - указал он.
Текст приветствия главы государства участникам форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность» зачитал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Путин ранее уже указывал на попытки ряда стран переписать мировую историю. По его словам, делается это для того, чтобы раскачать суверенитет России.