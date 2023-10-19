Путин предложил направить больше доходов от акцизов на табак и алкоголь на развитие спорта

Читайте нас в:

Кроме того, глава государства поручил выделить больше денег на развитие спорта с отчислений от лотерей. Он обратил внимание на необходимость физических нагрузок для здоровья нации и назвал тему спорта приоритетной для страны.

Глава государства отметил также важность поощрения спортклубов, лиг, школьных педагогов, тренеров и энтузиастов. По мнению Путина, они могут оказать позитивное влияние на формирование культуры активного и здорового образа жизни.

Ранее он заявил, что создание новых спортивных лиг и организаций сможет подорвать «международную чиновничью монополию». Российский лидер также выразил надежду, что мировой спорт в скором времени перестанет быть политизированным.