23 мая 2024, 07:23

Путин пожелал главе Липецкой области удачи на выборах

Пресс-служба Кремля
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Российский президент Владимир Путин пожелал удачи на предстоящих выборах главе Липецкой области Игорю Артамонову. Об этом он сказал во время рабочей встречи в рамках видеоконференции.

Глава государства напомнил ему о важности напрямую работать с людьми, особенно в предвыборный период, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу пожелать вам успеха, Игорь Георгиевич. Ну, надеюсь. Вы опытный человек, с людьми необходимо работать напрямую. Вы знаете про это. Особенно в предвыборный период. Желаю вам удачи, вперед», - сказал президент.

Ранее Путин провел встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Губернатор рассказал Путину про социально-экономическую обстановку в регионе и выразил надежду, что их следующая встреча состоится уже в Грозном.

Кремль Владимир Путин
23 мая 2024, 05:15
В России предложили платить женщинам за рождение детей до 25 лет
Freepik
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Группа депутатов от ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект о выплате молодым матерям единовременного пособия за рождение каждого ребенка, пока им не исполнится 25 лет. Его размер по задумке авторов составит 200 тысяч рублей.

Материальное положение молодых мам не будет иметь значения, говорится в пояснительной записке законопроекта, уточнил ТАСС. Авторы документа отметили, что в стране значительно снизилась рождаемость за последние 10 лет. Это может спровоцировать демографическую катастрофу.

«Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом», - заявили депутаты.

Практически 40% россиянок не хотят рожать детей из-за финансовых проблем и плохих жилищных условий. Такое пособие может помочь молодым или студенческим семьям обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым после родов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о возложении на органы опеки выплаты алиментов , если недобросовестный родитель отказался их платить.

Дети Роддома Законы Госдума РФ Депутаты Деньги
23 мая 2024, 04:14
Детские соревнования включили в регату имени Игоря Ченцова на ПМЭФ-2024
Unsplash
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Детские соревнования по парусному спорту пройдут в рамках Регаты имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова. Ее включили в программу Спортивных игр ПМЭФ-2024.

Юные яхтсмены в возрасте от семи до 13 лет выйдут на старт командных эстафет на воде в Международный день защиты детей, 1 июня, сообщили на сайте Фонда Росконгресс.

«Укреплять силу традиций и поддерживать связь поколений - вот одна из главных задач регаты имени Игоря Ченцова и всей серии, посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте», - заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Юные участники будут соревноваться на швертботах «Оптимист» и досках SUP. На берегу детям организовали конкурсную программу. Также они встретятся с лидерами российской сборной по парусному спорту и яхтсменами из Белоруссии, Сербии и Германии.

Звездные спортмены будут участвовать в первом этапе серии Tenzor International Cup 2024. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в подмосковном клубе Tenzor Sailing Club. Программу игр разместили на сайте ПМЭФ-2024.

Ранее стало известно, что в первой декаде июня на полях ПМЭФ-2024 пройдет VIII Форум Креативного Бизнеса.

Спортсмены Дети ПМЭФ-2024
23 мая 2024, 03:02
Неопознанный светящийся объект заметили в небе над югом России
РИА «Новости»
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Жители южных регионов России сообщили о похожем на метеорит объекте, появившимся в ночном небе. Местные паблики опубликовали фото и видео загадочного светящегося тела.

Неопознанный объект заметили жители Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкессии и Калмыкии. По словам очевидцев, небесное тело оставляло за собой яркий оранжевый след.

Фото и видео неопознанного объекта появились в местных пабликах этих регионов - Telegram-каналах «Сочи News» , «Нетипичный Ставрополь» , Kub Mash и других.

По одной из версий, необычное явление представляет собой горящий в атмосфере космический мусор.

Ранее в небе над Португалией заметили огромный яркий метеор синего цвета, рассекающий атмосферу. Очевидцы, увидевшие яркую вспышку в небе, вызвали спасателей, но специалисты не нашли возможных обломков.

Фото Видео Россия Космос
23 мая 2024, 01:33
Форум Креативного Бизнеса пройдет на ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум, организовал VIII Форум Креативного Бизнеса (ФКБ), который пройдет 8 июня на полях ПМЭФ-2024. Его участники обсудят креативные индустрии в масштабе БРИКС.

Внимание во время встречи акцентируют на сохранении и развитии культурного многообразия стран-участниц межгосударственного объединения, сообщили на сайте фонда.

«Форум Креативного Бизнеса стабильно демонстрирует себя в качестве востребованной дискуссионной площадки, где обсуждаются насущные вопросы развития творческого предпринимательства, он стимулирует практический интерес у бизнеса, формирует перспективную структуру креативного сектора экономики», - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

В числе 12 сессий форума, такие как «Культурный мост в Россию: опыт креативных проектов» и «ИИ и нейросети: замена креаторам или новый инструмент?». В их число вошли четыре сессии о роли бизнеса в формировании трендов в кинематографе, медиа, инклюзивной культуры и творческого взаимодействия стран БРИКС.

Ранее стало известно, что 5 июня в рамках ПМЭФ-2024 пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства.

Россия Бизнес Технологии ПМЭФ-2024

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