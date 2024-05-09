Путин поздравил жителей Севастополя с 80-й годовщиной освобождения города

«Поздравляю вас с замечательным праздником, Днем Великой Победы, а также с 80-й годовщиной освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Севастополь с первых лет своего основания играл в истории страны выдающуюся, важную роль», - сказал он.

Путин отметил, что жители города являются достойными наследниками традиций предков, вносят созидательный вклад в укрепление и развитие России, отстаивают суверенитет и свободу Родины, самоотверженно сражаются в рядах участников СВО.

«Севастополь стал одним из символов мужества и стойкости нашего народа, славы России. Город являлся свидетелем многих масштабных событий», - добавил президент.

В речи на параде Победы Путин также обращал внимание на то, что Россия никому не позволит ей угрожать.