Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Юристы играют важную роль в социальной сфере, а также в бизнесе и общественных организациях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года» в Москве, сообщило РИА «Новости».
Глава государства поздравил специалистов с профессиональным праздником и призвал их продолжать помогать людям.
«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей», - отметил он.
Путин напомнил о важности юридической поддержки для многих сфер деятельности. Он также выразил надежду, что профессионалы продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.
Ранее российский лидер отметил, что страна продолжит выполнять обязательства в сфере прав человека, несмотря на выход из некоторых международных институтов. Он добавил, что России пришлось покинуть часть структур из-за их предвзятости.