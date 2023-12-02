02 декабря 2023, 18:57

Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

РИА «Новости»
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Юристы играют важную роль в социальной сфере, а также в бизнесе и общественных организациях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года» в Москве, сообщило РИА «Новости».

Глава государства поздравил специалистов с профессиональным праздником и призвал их продолжать помогать людям.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей», - отметил он.

Путин напомнил о важности юридической поддержки для многих сфер деятельности. Он также выразил надежду, что профессионалы продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.

Ранее российский лидер отметил, что страна продолжит выполнять обязательства в сфере прав человека, несмотря на выход из некоторых международных институтов. Он добавил, что России пришлось покинуть часть структур из-за их предвзятости.

Праздники Владимир Путин
02 декабря 2023, 17:30
Выйдет господин Мороз. Лютый холод обрушится на Москву и Подмосковье
РИА «Новости»
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Очередной циклон приближается к Москве и Подмосковью. Синоптик, метеоролог Александр Ильин рассказал «360», чего ждать от погоды в воскресенье и на следующей неделе.

Погода в воскресенье Южный циклон снова принесет в столичный регион снегопады. Осадки начнутся уже в ночь на 3 декабря на юго-западе Московской области, а столицу накроют в районе 11:00.

«На пик мощности снегопады выйдут где-то от 15:00 до 16:00 и продолжатся в ночь на понедельник. Всего за воскресенье и ночь понедельника прогнозируется, что выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров свежего снега», - рассказал специалист.

По его словам, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут до -8… -10 градусов, в Подмосковье - до -7…-12 градусов. Днем ожидается -5…-7 в столице и -4…-9 в области.

«Помимо снегопадов, будут подниматься и метели, потому что ветер будет достаточно плотный - 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Дуть будет с востока», - предупредил Ильин.

Атмосферное давление в воскресенье немного упадет по сравнению с предыдущим днем и составит около 740 миллиметров ртутного столба, а затем начнет расти.

Погода на следующей неделе Уже в понедельник пройдут совсем небольшие снегопады, во вторник местами также ожидаются небольшие осадки. Также сохранится гололедица.

«Ну, а со среды, скорее всего, без осадков. До конца недели на первый план будет выходить господин Мороз», - заявил синоптик.

Резкое вторжение холодного арктического воздуха ожидается со среды. Ночью воздух остынет до -13…-18 градусов, в пятницу произойдет более серьезное понижение - до -18…-23 градусов.

«В субботу не исключено, что по области ночью при ясном небе местами до -22…-27. Соответственно, и днем будет очень холодно. То есть, если завтра я сказал около минус шести градусов, то во вторник уже около минус девяти градусов в Москве», - объяснил специалист.

В среду столбики термометров опустятся до-13 градусов, в четверг и пятницу - до -13…-18 даже в дневные часы. В субботу днем температура может продержаться на отметке в -20 градусов, заключил метеоролог.

Погода Погода в Москве
02 декабря 2023, 15:01
Полиция провела рейды по ЛГБТ-клубам в Москве — СМИ
РИА «Новости»
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Полиция ночью пришла с рейдом в ЛГБТ*-клубы столицы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». В частности, правоохранители пришли на большую вечеринку на Малой Якиманке, в которой участвовали около 300 человек.

По данным издания, у части посетителей возникла паника. Однако в итоге у людей просто проверили и сфотографировали документы.

В заведении у станции метро «Автозаводская» и тематическом стрип-клубе у метро Полянка уже были готовы к приходу полицейских. В баре у Чистопрудного бульвара гостей также успели предупредить о визите силовиков «в связи с недавним законом». После этого танцпол стал пустеть, рассказали журналистам очевидцы. Отмечается, что в баре также отказалась выступать одна популярная певица.

Помимо клубов правоохранители стали проверять сауны. Рейд прошел в премиум-салоне для парней у Цветочного бульвара. Свидетели сообщили, что проверки проходят «как обычный рейд по наркотикам» и нарушений в основном не выявляют.

На этой неделе Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией.

Полиция ночью пришла с рейдом в ЛГБТ*-клубы столицы, сообщил Telegram-канал « Осторожно, Москва ». В частности, правоохранители пришли на большую вечеринку на Малой Якиманке, в которой участвовали около 300 человек.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

ЛГБТ Полиция Москва 2023
02 декабря 2023, 14:24
Олега Тинькова проверят на разжигание ненависти к России
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России заинтересовалась деятельностью предпринимателя Олега Тинькова, который находится за рубежом. Причиной стали публикации экономиста, сообщил Telegram-канал Mash.

Сотрудники надзорного органа выяснят причастность Тинькова к экстремистским высказываниям в социальных сетях. Его проверят на нарушение соответствующей статьи Уголовного кодекса. Уточняется, что бизнесмена заподозрили в разжигании ненависти к России.

Жалобу на него написали активисты из религиозной группы «Братство Морозов - Златоуст». По их мнению, в своей публикации Тиньков также возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

В июле 2023 года Великобритания сняла санкции в отношении предпринимателя. С тех пор на него не распространяются ограничения, предполагающие запрет на оказание трастовых услуг и заморозку активов. Тиньков прокомментировал это решение и заявил, что британские чиновники исправили свою ошибку.

Генпрокуратура РФ Бизнес Олег Тиньков
02 декабря 2023, 11:17
«Мое оружие — это мой язык». Певца Шарлота доставили в суд Самары
РИА «Новости»
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Кировский районный суд Самары рассмотрит материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении певца Эдуарда Шарлота. Артиста подозревают в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Издание 63.ru вело прямую трансляцию из зала суда.

«Осознавал, что меня привлекут к ответственности, но надеялся, что смогу перекрыть все своим творчеством. Мое оружие - это мой язык», - отвечал Шарлот прокурору.

Артист заявил, что не согласен с доводами следователей, однако причастность к преступлениям отрицать не стал. Он заявил, что хочет находиться дома: отец поможет с деньгами, а сам молодой человек сможет писать музыку. Перед судьей Шарлот зачитал стих в свою защиту.

Ранее Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге по статье о нарушении общественного порядка. Молодой человек нецензурно ругался в общественном месте, приставал к окружающим. Музыканта этапировали в Самару.

Уголовное дело Суд Музыка

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