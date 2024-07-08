08 июля 2024, 07:35

Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Полвека назад стройка объединила сотни тысяч специалистов и воинов-железнодорожников, напомнил президент. БАМ дал жизнь новым поселкам и городам, а также стал местом рождения смелых замыслов и идей.

«Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения», - отметил Путин.

Сегодня БАМ - важная и неотъемлемая составляющая единой транспортной системы России. Теперь на повестке дня стоит дальнейшая модернизация этой магистрали и Транссиба, подчеркнул глава государства.

В мае 2024 года правительство одобрило запуск третьего этапа по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссибирской магистрали.

Строительство Владимир Путин
08 июля 2024, 03:13
Названо нарушение, за которое водителей могут ежедневно штрафовать
Freepik
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Российских автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без ОСАГО. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Юрист напомнила, что система распознавания, использующая дорожные камеры для фиксации передвигающихся без действующей страховки машин, может заработать уже в этом году. Она будет сканировать госномера, проверяя их в базе данных. Если камера зафиксирует автомобиль без страховки, то штраф будет выписан автоматически.

Яковлева добавила, что ежедневное начисление штрафов ударит по кошельку автолюбителей, так как, предварительно, их общая сумма за месяц может достигать 25 тысяч рублей.

Госдума может рассмотреть эту инициативу уже в начале августа, причем изменения быстро вступят в силу. Водителям лучше отслеживать срок действия страховки и держать ее копию в машине.

Юрист подчеркнула, что получение штрафа по ошибке можно будет оспорить только при наличии всех подтверждающих документов.

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин заявил, что увеличение собираемости штрафов из-за отсутствия страховки уменьшит количество ДТП , в которых виновник аварии мог бы оказаться без страховки.

Российских автолюбителей могут начать штрафовать каждый день за езду без ОСАГО. Об этом агентству « Прайм » рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Штрафы Россия Машины ОСАГО
07 июля 2024, 01:54
В Нальчике матери выпускников отказались слушать гимн РФ
РИА «Новости»
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Родителей девятых классов в Нальчике ждет штраф за то, что они закрывали уши при исполнении гимна России. Это произошло на выпускном, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во время исполнения государственного гимна в школе № 33 со своих мест не встали начальник отдела «РусГидро», супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской Республике и многодетные матери.

После этого, на родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

Ранее в России обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. Также с 1 сентября 2022 года в российских школах появилась еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна.

Штрафы Выпускные Школы Россия Школьники
07 июля 2024, 00:06
Россияне отметят праздник Ивана Купалы. Что нельзя делать 7 июля?
РИА «Новости»
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В России не перестали отмечать древнеславянский языческий праздник Ивана Купала. Он приходится на особую дату — день летнего солнцестояния 7 июля. В этот день было принято вести себя определенным образом, чтобы не прогневать Высшие силы и не навлечь на себя и своих близких беды, болезни и несчастья.

Символов и значений, которые восходят еще к язычеству, у этого праздника много, так как изначально его связывали с поклонением природным богам и обрядами в честь солнца и огня. Это, в частности, прыжки через костры, плетение и опускание венков на воду, на которых гадали на судьбу, любовь и замужество. Но в этот день существовали и особые запреты. Их нарушение могло обернуться бедой, как верили наши предки.

На Ивана Купалу нельзя было собирать ягоды и грибы, которые считались «злыми», ядовитыми в этот день. Запрещено было спать на земле, а также ссориться с родными и близкими, чтобы потом еще семь лет с ними не враждовать. Нельзя было хвастаться собственными достижениями и успехами своих детей, чтобы не сглазили.

В числе запретов также стирка белья (к утопленнику в доме), стрижка для женщин и бритье для мужчин, чтобы не укоротить себе жизнь. Брать и давать в долг, что-то дарить или подавать тоже было запрещено, чтобы избежать будущей бедности.

Ранее религиовед Инна Маслаченко рассказала, в чем суть и какая история у Иванова дня.

Праздники Запреты Россия
06 июля 2024, 23:06
Экс-заместитель Шойгу опровергла слухи об отъезде из России
РИА «Новости»
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Экс-заместитель министра обороны Татьяна Шевцова прокомментировала информацию об отъезде во Францию. В беседе с ТАСС она сообщила, что находится в Москве.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире. Конечно, это все (информация об отъезде во Францию - прим. ред.) неправда» - сказала она.

Шевцову назначили на пост замминистра обороны с августа 2010 года. В июне президент России Владимир Путин уволил заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову. В ее обязанности входили вопросы, связанные с финансовым обеспечением Вооруженных сил РФ.

В мае экс-глава Минобороны Сергей Шойгу заступил на должность секретаря Совета безопасности РФ. Пост главы оборонного ведомства занял вице-премьер Андрей Белоусов.

Россия Франция

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