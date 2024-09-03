03 сентября 2024, 21:08

Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями Паралимпиады в Париже

РИА «Новости»
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Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов. Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Вы сумели максимально собраться, сконцентрироваться на поставленной цели и добились триумфа, стали чемпионом XVII Паралимпийских летних игр в Париже», - обратился президент к Дмитрию Черняеву.

Владимир Путин отметил высокий класс, проявленную концентрацию, характер и труд спортсменов, напомнили «Ведомости». Президент пожелал паралимпийцам новых побед и достижений.

Днем 2 сентября еще двое россиян, выступающих на Паралимпийских играх, заняли призовые места. Серебряную медаль выиграл Артем Калашян, а его коллега по сборной Дмитрий Сафронов занял третье место в забеге на 100 метров.

Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов.

Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

Спортсмены Награды Владимир Путин Франция
03 сентября 2024, 20:06
Мизулина подала в суд на блогеров Дудя и Лебедева
РИА «Новости»
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«Лига безопасного интернета» и ее руководитель Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Иск подан сегодня в Лефортовский суд города Москвы», - сказал агентству пресс-секретарь Мизулиной.

Ранее Дудь* опубликовал в своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, где дизайнер раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и ее главы. Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. Лебедев извинился перед Мизулиной , однако она их не приняла.

После Генпрокуратуру попросили проверить Лебедева после слов о «Матерях Беслана». Дизайнер также негативно оценил деятельность ассоциации террористических актов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Интернет Блогеры Работа Интервью Юрий Дудь Артемий Лебедев Иноагенты Екатерина Мизулина
03 сентября 2024, 19:18
Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником», - отметил глава государства.

Путин высоко оценил вклад Спасского в развитие научно-технической и конструкторской мысли, обороноспособность страны. Он подчеркнул, что память о конструкторе навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Спасский умер на 99-м году жизни. Конструктор не только создавал новые подводные лодки, но и сформировал школу ученых и конструкторов, которые до сих пор продолжают его дело.

Спасский - почетный гражданин Санкт-Петербурга. В 2004 году имя академика Спасского присвоили малой планете 11268. Также он удостоился звания Героя России, Социалистического Труда, награжден орденами Почета, Ленина и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Санкт-Петербург Кремль Школы Ученые Россия Владимир Путин Владимир Ленин
03 сентября 2024, 12:07
Новым владельцем квартиры Шаца оказался бывший вице-губернатор Ленобласти
РИА «Новости»
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Петербургскую квартиру шоумена Михаила Шаца* купил бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, площадь жилья составляет 82 квадратных метра. Квартиру в центре города продавали за 40 миллионов рублей, но позже снизили цену до 33 миллионов рублей. В марте ее приобрел Богачев.

В канале отметили, что после госслужбы он занимался строительным бизнесом и возглавлял Союз строительных организаций региона. На посту вице-губернатора Ленобласти он находился с 2012 по 2015 год. Сейчас Богачев развивает базу отдыха «Илоранта», а также является совладельцем трех петербургских компаний.

Шац* продал свою трехкомнатную квартиру на Моховой вместе с фотографиями семьи. Интерьер дизайнеры жилья оформили в стиле лофт: преобладают белые, коричневые и бежевые тома. На стене в коридоре размещалась старая швейная машинка Zinger.

* признан иноагентом в России

Санкт-Петербург Иноагенты Квартиры
03 сентября 2024, 10:02
Мигрантов предложили выдворять из России за вмешательство в выборы
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы предложили депортировать мигрантов за участие в избирательных кампаниях. О разработке законопроекта сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предполагает штрафы до 10 тысяч рублей за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации.

Нилов обратил внимание на рост таких случаев. Например, управляющие компании в сфере ЖКХ активно привлекают мигрантов к агитации - иностранцы расклеивают и разносят материалы в пользу одного из кандидатов, а не занимаются услугами ЖКХ.

«Это как? Это за деньги наших граждан, вместо уборки улиц, вывоза мусора или благоустройства территории, приезжие коммунальщики влезают в избирательный процесс?» - возмутился парламентарий.

Он назвал подобные ситуации недопустимыми, а любой формат участия мигрантов в выборах - незаконным.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Согласно документу, мигранты не смогут менять место жительств или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.

Мигранты Россия Выборы

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