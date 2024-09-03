Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями Паралимпиады в Париже

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«Вы сумели максимально собраться, сконцентрироваться на поставленной цели и добились триумфа, стали чемпионом XVII Паралимпийских летних игр в Париже», - обратился президент к Дмитрию Черняеву.

Владимир Путин отметил высокий класс, проявленную концентрацию, характер и труд спортсменов, напомнили «Ведомости». Президент пожелал паралимпийцам новых побед и достижений.

Днем 2 сентября еще двое россиян, выступающих на Паралимпийских играх, заняли призовые места. Серебряную медаль выиграл Артем Калашян, а его коллега по сборной Дмитрий Сафронов занял третье место в забеге на 100 метров.

Владимир Путин поздравил российских пловцов Дмитрия Черняева и Романа Жданова, которые выиграли золото Паралимпийских игр в Париже. Поздравления от президента получили также победители Игр во Франции, легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов.

Телеграммы опубликовали на сайте Кремля.