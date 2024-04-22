Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Основатель «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился ходом работы Серной программы, а также рассказал, как «Норникель» планирует освоить новый рынок, перенеся часть своих производств в Китай, и какие преимущества это даст металлургической компании, несмотря на условия санкций.

В октябре 2023 года на Надеждинском заводе в Норильске состоялся запуск 1-й линии Серной программы – масштабного экологического проекта «Норникеля», призванного снизить выбросы диоксида серы в атмосферу.

- Процесс запуска оказался более болезненным, чем это можно было ожидать, из-за отказа многих западных партнеров от выполнения своих обязательств. - рассказал Владимир Потанин. - Но проект успешно осуществляется, мы достигли технических характеристик, которые закладывали, а это более 99% улавливания серы. То есть технология физически работает в огромном промышленном масштабе. А работоспособность технологии была главным риском, поскольку этот проект новаторский.

По словам президента «Норникеля», в результате запуска программы экологические обязательства перед государством компания выполнит в соответствии с подписанным планом. Потанин подчеркнул, что безопасность окружающей среды и жителей региона в приоритете для компании.

- После выхода на проектные показатели выбросы в Норильске сократятся на 45%, а это означает улавливание почти 1 млн тонн диоксида серы. Для этого мы в конце третьего квартала будем запускать вторую и третью линии на Надеждинском заводе. В результате улавливания серы, производства серной кислоты и последующей ее нейтрализации мы производим много миллионов тонн гипса, которые храним в гипсохранилище. Это экологически безопасный вид отходов, но за десятилетия, которые нам еще предстоит работать в Арктике, мы произведем огромные объемы гипса. Получается, что мы тратим большие средства на то, чтобы закопать в землю гипс.

Пандемия, санкции и много другое повлияли на переосмысление стратегии работы «Норникеля». Компания открывает для себя новые пути развития.

- Как всегда бывает в таких случаях, только нестандартный ход поможет решить проблему. Сейчас санкции против российской цветной металлургии формализованы, но и до этого, как и другие производители российских товаров, мы столкнулись с отказами клиентов, необходимостью предоставлять скидки. Это давление заставило задуматься, как правильнее доставлять наш товар до рынков сбыта. И одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления. Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае, - рассказал Владимир Потанин.

Он отметил, что этот шаг позволит приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский, в этом случае его сложнее санкционировать. Кроме того, перенос части производства в Китай поможет модернизировать экологические программы.

- Побочным продуктом при производстве может быть серная кислота, этот продукт востребован на китайском рынке, мы сможем его там продавать. Кроме экономических соображений, такая схема целесообразна и с точки зрения экологии: мы ничего не будем закапывать в нашу тундру, нашим потомкам лет через сто гипс не придется откапывать, - добавил Потанин.

По словам Потанина, именно так должно работать международное разделение труда: - Мы договариваемся с дружественными юрисдикциями о том, кто в чем более эффективен, при этом сохраняя всю цепочку компетенций. Возникает win-win ситуация. «Норильский никель» сосредоточится на тех компетенциях, которые для нас наиболее выгодны и эффективны - добыча и обогащение, и получит цепочку производства батарей. Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае в Китай. А на Китай приходится 50% потребления никеля и меди, и сейчас с учетом отказа Европы и Америки от нашего товара на Китай будет приходиться более половины нашей реализации.

После переноса плавильного производства ближе к рынкам сбыта у «Норникеля» появится возможность освоить технологии по производству батарейных материалов. Располагая этими технологиями, компания совместно с «Росатомом» сможет производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития, которое сейчас разрабатывается в Мурманской области. Таким образом, «Норникель» экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносит в Китай, а взамен получает возможность продлить цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране, считает Потанин.

- Санкции нас к этому подтолкнули. Требования технологического и финансового суверенитета диктуют, что у нас должна быть компетенция в производстве чувствительных элементов в цепочке создания стоимости. Конечно, международное разделение труда никто не отменял. Но в рамках этого разделения труда нужно преуспеть в том, что ты лучше умеешь делать, и привлечь сильного партнера там, где ты не конкурентен, сохранив ключевые компетенции, - говорит Владимир Потанин. - В идеале после реализации проекта создания плавильных мощностей в Китае у нас получается самое современное плавильное производство на Надеждинском металлургическом комбинате. Его можно будет расширить: у нас остается площадка для третьей очереди, которая нам понадобится к 2030 году, когда встанет вопрос об увеличении производства. А это увеличение налоговой базы как для Красноярского края, так и для страны в целом».

Проект позволит «Норникелю» уйти от больших потерь, которые вызваны имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов.

- По нашим расчетам, после реализации этого проекта «Норникель» сможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 года. Для целей бюджета мы фактически в течение четырех лет выйдем на показатели, которые почти в 1,5 раза лучше, чем то, что мы сейчас имеем, и на 20% лучше, чем 2-4 года назад.

О проекте, по словам Владимира Потанина, доложили на всех уровнях, включая президента и председателя правительства страны, идет активное взаимодействие с профильными Министерствами.

«Мы создаем СП [совместное производство] с международными партнерами. Это означает, что мы будем получать долю в доходах международных проектов и значительную часть из них возвращать в виде дивидендов в Россию для инвестиций внутри страны», - подытожил Владимир Потанин.