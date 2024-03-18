Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом

«Крым - это прежде всего люди. <…> Они - наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в родную семью», - обратил внимание Путин.

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выступил во время круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Он отметил, что регион подтвердил свой исторический выбор , поддержав Владимира Путина на голосовании.

Президент спас республику от войны и геноцида, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. Воссоединение с Россией открыло путь к восстановлению исторической справедливости.