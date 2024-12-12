12 декабря 2024, 17:56

Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале поздравил россиян с Днем Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что принятые в 2020 году поправки также стали выражением воли миллионов жителей страны.

Среди награжденных на церемонии - военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный , в августе ставший Героем России, и композитор Александра Пахмутова, удостоенная звания Героя Труда. Получив слово, Поддубный заявил, что общество сейчас живет в период массового личного мужества.

Владимир Путин День Конституции РФ Конституция РФ
12 декабря 2024, 10:52
В США отказались делать ЭКО 62-летней релокантке из России. Женщина вернулась на родину
Freepik
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Российской релокантке, которой уже исполнилось 62 года, отказали делать процедуры ЭКО в США. Чтобы осуществить свою мечту о материнстве, она была вынуждена вернуться на родину, где ей помогли забеременеть. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина уже более десяти лет живет в США. У нее есть взрослые дети от предыдущего брака. Однако она снова вышла замуж за мужчину, который на 27 лет младше нее. Американцу 35 лет, и он мечтал о наследниках.

У женщины не получилось забеременеть естественным путем, и она обратилась к местным врачам с просьбой провести процедуру ЭКО. Однако американские специалисты, взглянув на документы пациентки и увидев её возраст, были шокированы и отказались от проведения процедуры.

В конечном итоге ей пришлось потратить немало денег и времени, чтобы вернуться на родину. В России никаких возрастных ограничений для процедуры нет.

«ЭКО в Москве прошло успешно, а Татьяна (имя изменено - прим. ред.) уже находится на 30-й неделе беременности. Будущая мамочка уже улетела обратно в США», - сообщил Shot.

Как выяснилось, в России многие женщины старше 60 лет прибегают к ЭКО. Однако каждый случай рассматривается врачами индивидуально, и решение принимается с учетом всех рисков.

Ранее столичная клиника «АльтраВита» предложила своим клиенткам бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова. В июле бизнесмен рассказал, что у него более ста биологических детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы по просьбе своего друга.

США Беременность Женщины Россия
12 декабря 2024, 05:45
Сбежавший из России иноагент Рудой запланировал концерт в Москве
Freepik
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Иностранный агент и бывший помощник признанного в России террористом и экстремистом Ильи Пономарева* Андрей Рудой** планирует концерт в Москве. Письмо общественного движения «Зов народа» с требованием не дать состояться этому мероприятию появилось в распоряжении 360.ru.

По данным этой организации, Рудой намерен выступить в российской столице в субботу, 14 декабря. Точное место проведения мероприятия организаторы не разглашали.

Российские общественники адресовали письмо с просьбой отреагировать на информацию о концерте Рудого в ФСБ и генеральному прокурору Игорю Краснову. В документе указано, что мероприятие иноагента представляет серьезную угрозу национальной безопасности России.

Представители «Зова народа» отметили, что собранные от концерта средства его устроители намерены направить в фонд поддержки заключенных. Среди таковых, пишут составители документа, находятся «поджигатели и диверсанты, виновные в террористических актах, таких как попытка подрыва ТЭЦ-2 в Тюмени».

Российский Минюст признал Рудого иностранным агентом в 2023 году. Годом ранее полиция проводила у блогера обыски.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

** признан в России иностранным агентом.

Концерты ФСБ Россия Иноагенты Москва
12 декабря 2024, 03:33
Пенсии вырастут уже с января. Какие выплаты ожидают россиян и кому они положены
РИА «Новости»
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С начала 2025 года россиян ждет повышение пенсий и новые надбавки. Индексация затронет не только возрастные выплаты, но и пенсии по инвалидности, а также по случаю потери кормильца, напомнил Life.

Традиционная индексация пенсий стартует уже 1 января 2025 года. Коэффициент повышения составит 7,3%. Примечательно, что страховые пенсии работающих пенсионеров теперь также будут ежегодно увеличиваться.

Кроме того, в силу вступят изменения в законы № 400-ФЗ и № 166-ФЗ, касающиеся пенсионного обеспечения. Эти изменения обеспечат дополнительную выплату в размере 1200 рублей людям старше 80 лет и инвалидам I группы. Выплату на уход будут назначать автоматически и ежегодно индексировать вместе с пенсией.

Что в регионах? Важным нововведением стала возможность региональных властей самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки пенсионеров. Это позволит увеличивать пенсии и социальные выплаты в пределах местных бюджетов.

Размеры таких прибавок уже известны. Например, в Москве минимальная пенсия вырастет до 25 850 рублей, а социальные выплаты увеличатся на 5,5%. Надбавки полагаются и жителям старше 100 лет, и юбилярам супружеской жизни.

В регионах также ожидается рост прожиточного минимума, что отразится на социальных выплатах. В Московской области показатель увеличится до 16 600 рублей, в Санкт-Петербурге - до 16 623 рублей, а в Пермском крае - до 14 030 рублей.

Юрист Елена Кузнецова уточнила, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 8728,73 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента поднимется до 142,76 рубля.

Ранее о грядущей индексации пенсий напомнила россиянам депутат Бессараб. В следующем году все такие выплаты в России проиндексируют на 14,75%.

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России
12 декабря 2024, 02:05
Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль
РИА «Новости»
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Перевозчики доставили главную елку страны в Москву из Можайского городского округа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснила Ирина Волк, елку уже готовят к установке на Соборной площади московского Кремля. Дерево доставлял специальный автопоезд, его сопровождали сотрудники Государственной автоинспекции.

Вскоре главный символ Нового года также украсят, добавила Ирина Волк.

Новый год - лучшее время для того, чтобы под бой курантов загадать самые сокровенные желания.

Астролог Елена Кузнецова ранее рассказала 360.ru, какие ритуалы нужно провести в новогоднюю ночь, чтобы все мечты сбылись. Помимо всем известного поджигания бумажки с написанным на ней желанием, в этом году популярен другой метод. Нужно повесить на елку игрушку или предмет, который символизирует заветную мечту. Например, если человек мечтает улучшить финансовое положение, то новогоднее дерево можно украсить деньгами: купюрами и монетками.

Праздники Новый год Москва

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