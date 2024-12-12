Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Российской релокантке, которой уже исполнилось 62 года, отказали делать процедуры ЭКО в США. Чтобы осуществить свою мечту о материнстве, она была вынуждена вернуться на родину, где ей помогли забеременеть. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина уже более десяти лет живет в США. У нее есть взрослые дети от предыдущего брака. Однако она снова вышла замуж за мужчину, который на 27 лет младше нее. Американцу 35 лет, и он мечтал о наследниках.

У женщины не получилось забеременеть естественным путем, и она обратилась к местным врачам с просьбой провести процедуру ЭКО. Однако американские специалисты, взглянув на документы пациентки и увидев её возраст, были шокированы и отказались от проведения процедуры.

В конечном итоге ей пришлось потратить немало денег и времени, чтобы вернуться на родину. В России никаких возрастных ограничений для процедуры нет.

«ЭКО в Москве прошло успешно, а Татьяна (имя изменено - прим. ред.) уже находится на 30-й неделе беременности. Будущая мамочка уже улетела обратно в США», - сообщил Shot.

Как выяснилось, в России многие женщины старше 60 лет прибегают к ЭКО. Однако каждый случай рассматривается врачами индивидуально, и решение принимается с учетом всех рисков.

Ранее столичная клиника «АльтраВита» предложила своим клиенткам бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова. В июле бизнесмен рассказал, что у него более ста биологических детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы по просьбе своего друга.