Путин поздравил полицейских с Днем сотрудника внутренних дел

Читайте нас в:

Российский лидер отметил, что в этот день лучших слов достойны настоящие профессионалы МВД, для которых обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан является делом жизни.

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости», - добавил президент.

Путин добавил, что в семьях ветеранов МВД новые поколения воспитывают в традициях чести, патриотизма и верности долгу.

Ранее Путин направил поздравление российским следователям в их профессиональный праздник. Он отметил, что в условия проведения СВО следствие решает особые задачи, делая это с риском для жизни.