01 февраля 2025, 09:30

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Президент России Владимир Путин лично встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В январе 2009 года Поместный собор Российской православной церкви (РПЦ) избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация состоялась 1 февраля того же года.

В РПЦ день интронизации отмечают как праздник: патриарх с участием многочисленных иерархов и священников совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя, а затем его поздравляют, вспоминая об итогах развития церковной жизни в России за период его патриаршества.

Ранее патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования России. Он отметил, что население страны мало относительно ее площади и потенциала, поэтому нужно стараться его увеличивать.

Патриарх Кирилл
01 февраля 2025, 08:54
Российские пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии
РИА «Новости»
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В феврале российские пенсионеры получат страховые пенсии, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Повышение предусмотрено постановлением правительства России от 23 января 2025 года № 34. Кабмин тогда поручал фонду пенсионного и социального страхования провести индексацию страховых пенсий с доплатой за январь 2025 года.

Кроме того, стоимость одного пенсионного коэффициента для выходящих на пенсию в 2025 году россиян увеличится до 145,7 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - до 8907,7 рубля.

Решение об индексации пенсий затронет 39,3 миллиона российских пенсионеров. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2025 году.

Пенсия Пенсионеры Россия
31 января 2025, 23:42
Мигрантов захотели наказывать за не знающих русский язык детей
Freepik
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Мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу, предложили привлечь к ответственности. С такой инициативой выступило Минпросвещения России, документ нового проекта изучило РИА «Новости».

В нем говорится, что органы опеки и попечительства после проверки жилищно-бытовых условий иностранного гражданина будут направлять ее результаты в МВД и комиссии по делам несовершеннолетних. Такие меры направлены привлечение родителей к административной ответственности за неисполнение обязанности по обучению ребенка.

Также в документе отметили, что в случае, если ребенок сдал тестирование на знание русского языка, но в процессе обучения появились обстоятельства, указывающие на отсутствие должных знаний, его могут отправить на повторное тестирование.

Ранее поступающих в российские вузы иностранцев обязали сдавать единый экзамен на знание русского. До 1 мая правительство РФ определит единые требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Дети Школы Мигранты Русский язык Россия Экзамены
31 января 2025, 20:34
Лишенного сана за второй брак клирика включили в список лжесвященников РПЦ
РИА «Новости»
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Изгнанного с поста клирика Кинельской епархии Русской православной церкви Александра Лухманова включили в список сетевых лжесвященников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В ведомстве заявили, что Лухманова запретили в служении еще в 2023 году из-за того, что он вступил во второй брак. После церковный суд лишил клирика священного сана. Это решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Но это не помешало Лухманову называть себя священником в интернете. Поэтому РПЦ включила его в список лжесвященников, чтобы защитить верующих.

В середине октября прошлого года объявивший себя богословом после лишения сана протодиакона Андрей Кураев объявил о переезде в Чехию. Он подчеркнул, что в новой стране намерен читать лекции, участвовать во встречах, а также «писать и творить».

Интернет РПЦ
31 января 2025, 19:25
Первый штраф за пропаганду чайлдфри выписали в России
РИА «Новости»
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В России впервые сообщили о наказании за мем о чайлдфри. Правоохранительные органы оштрафовали за пропаганду бездетного образа жизни 29-летнюю женщину. Об этом заявили в пресс-службе полиции Севастополя.

Силовики обнаружили нарушающие закон публикации в социальной сети жительницы Севастополя. В частности, в опубликованных мемах они заметили высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.

«После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными», - подчеркнули в региональном управлении МВД.

Полицейские составили административный протокол в отношении нарушительницы. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей по решению суда.

В открытых источниках говорится, что это первый штраф, выписанный за пропаганду чайлдфри. Но раньше под эту же статью попал еще один житель Ставрополя.

Хотя случай считается отдельным, потому что административное дело завели за пропаганду нетрадиционных отношений , которые соседствуют в статье административного кодекса с запрещенным продвижением идей отказа от деторождения.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание может ждать тех, кто пропагандирует чайлдфри в интернете. Юрист призвал удалять публикации, сделанные до появления закона.

Штрафы Интернет Законы Севастополь Мемы Чайлдфри

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