Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

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«Мусульмане России бережно хранят богатейшие религиозные, культурные и исторические традиции предков, следуют отеческим заветам и отмечают праздник в семейном круге и своих общинах, а также оказывают помощь нуждающимся», - говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что мусульманские организации принимают активное участие в жизни страны, плодотворно взаимодействуют с общественными и государственными структурами, а также поддерживают ветеранов и участников специальной операции.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего, - заключил президент.

Ранее религиовед Александр Невеев рассказал «360» об особенностях празднования Ураза-байрама в России.