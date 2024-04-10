Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Ураза-байрам на протяжении столетий олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию, радость обновления, чистоту поступков и помыслов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман с праздником, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман России.
«Мусульмане России бережно хранят богатейшие религиозные, культурные и исторические традиции предков, следуют отеческим заветам и отмечают праздник в семейном круге и своих общинах, а также оказывают помощь нуждающимся», - говорится в поздравлении президента.
Путин отметил, что мусульманские организации принимают активное участие в жизни страны, плодотворно взаимодействуют с общественными и государственными структурами, а также поддерживают ветеранов и участников специальной операции.
«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего, - заключил президент.
Ранее религиовед Александр Невеев рассказал «360» об особенностях празднования Ураза-байрама в России.