Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Его речь опубликовали на официальном сайте Кремля.
«Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения», - отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что мусульманские организации в России уделяют большое внимание традиционным семейным ценностям и патриотическому воспитанию молодежи. Важен вклад мусульманского сообщества в единение народа, добавил российский лидер.
Свыше 40 мест для коллективных молитв в Курбан-байрам откроют в Подмосковье. Их определило региональное Духовное управление мусульман.