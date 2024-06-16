Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

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Российский лидер Владимир Путин поздравил врачей с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Поздравления главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Президент отметил, что медицина является самой гуманной профессиональной сферой. Люди всегда очень высоко ценили врачей.

«И в самом медицинском сообществе в один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание», - заявил Путин.

По его словам, такими качествами обладает большинство российских врачей.

Ранее в преддверии праздника в Солнечногорской областной больнице поздравили врачей. Им вручили благодарственные письма и грамоты.

Российский лидер Владимир Путин поздравил врачей с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Поздравления главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.