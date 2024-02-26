26 февраля 2024, 11:26

Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в Белоруссии

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой патриотических сил республики. Обращение главы государства появилось на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на высокую явку избирателей и результаты народного волеизъявления в Белоруссии.

По его оценке, эти показатели наглядно подтвердили широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии, внутриполитической стабильности в республике и продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Рассчитываем, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального Собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами», - добавил президент России.

Также глава государства пожелал белорусскому коллеге здоровья и успехов в государственной деятельности.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин
26 февраля 2024, 11:25
«Когда мы возьмем Одессу». Симоньян рассказала об ожиданиях от послания Путина 29 февраля
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Президент Владимир Путин 29 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Своими ожиданиями от речи лидера страны в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко поделилась главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Отвечая на вопрос о предстоящем послании президента, Симоньян заметила, что глава государства никогда и никого не ставит в известность о том, какие темы намерен поднять, обращаясь к Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович Путин не имел никогда и не имеет привычки рассказывать мне или кому-то, что он собирается сказать. Вы опять хотите, чтобы я была гадалкой. Ждать - это вы имеете в виду, что я хотела бы услышать?» - уточнила главред RT.

Ведущая пояснила, что речь идет именно об ожиданиях от послания. Тогда Симоньян обратила внимание на вопрос освобождения Одессы и ряд других тем, касающихся российских военнослужащих.

«Конечно, мы хотели бы услышать, когда мы возьмем Одессу. Это безусловно. Мы все хотели бы услышать. Я бы хотела услышать, когда и каким образом наши военные не только на фронте, но и везде будут получать достойные деньги, чтобы в армии у нас был отбор лучших, понимаете, лучших», - подчеркнула собеседница «360».

Симоньян подчеркнула, что речь идет о всех силовиках, чтобы их работа достойно оплачивалась.

«Когда люди шли бы в какое-то ведомство, не имея выбор такой двойной: или я буду жить в нищете, или я буду воровать, коррупционером буду. А чтобы люди шли туда, понимая, что государство очень уважает этот труд и платит за него соответствующе, как это было, например, в Советском Союзе, и как это было в российской царской империи. Мы должны это вернуть. Мне очень хочется это услышать», - добавила она.

Помимо этого, по словам главреда RT, ей важно было бы услышать тему о возвращении на Родину тех, кто остался в странах ближнего и дальнего зарубежья после развала СССР.

«Что и когда мы собираемся сделать для возвращения в страну русских, застрявших, тех, кто еще остались в странах ближнего и дальнего зарубежья, когда развалился Советский Союз. И что и как мы собираемся делать для того, чтобы люди, придерживающиеся наших ценностей, даже не русские - американцы, австралийцы - могли бы приезжать сюда и трудиться на благо нашей родины, исходя из того, что они не согласны с ценностями их», - подчеркнула собеседница «360».

В связи с этим еще одной волнующей темой, по мнению Симоньян, становится вопрос, когда Россия сможет стать «гаванью и светлым градом на холме», как когда-то стала Америка для миллионов людей по всему миру.

«Теперь у нас есть исторический шанс стать для миллионов людей по всему миру - и за счет этого поднять и свою демографию, свою экономику - для тех людей, кто не готов отказываться от своей нормальности в угоду вот этой новой религии ЛГБТ-шной*<…> Это то, что мне интересно», - заключила она.

Полная версия интервью с Маргаритой Симоньян выйдет 27 февраля.

*движение ЛГБТ - признано в России экстремистской организацией и запрещено.

Одесса Военные Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
26 февраля 2024, 10:50
Кабмин не поддержал законопроект о регистрации электросамокатов
РИА «Новости»
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Правительство России не поддержало законопроект о регистрации электросамокатов, он получил отрицательный отзыв. Профильный комитет ГД порекомендовал отклонить проект в первом чтении. Об этом написала «Российская газета».

Законопроект внесли на рассмотрение депутатов в октябре 2023 года. В документе указано, что он устранит правовую неопределенность статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ) и применения средств контроля за соблюдением ПДД.

Однако в кабмине сочли, что законопроект не предложил комплексного решения проблемы. В заключении профильного комитета ГД отметили, что авторы проекта не учли количество электросамокатов. Их регистрация может увеличить нагрузку на органы, которые этим занимаются.

При необходимости нужно создать отдельный орган для регистрации СИМ. Это повлечет за собой выделение средств из бюджета.

Ранее в ГД внесли проект закона о штрафах для нарушителей ПДД, которые передвигаются на электросамокатах.

Правила Россия Водители Электросамокаты
26 февраля 2024, 10:10
Стало известно, кому увеличат зарплату в 2024 году
РИА «Новости»
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В 2024 году рост заработных плат в России произойдет в нескольких отраслях, повышение составит до 30%. Об этом сообщил «Коммерсант».

Рост зарплат стоит ждать работникам предприятий военно-промышленного комплекса, строительства и торговли, а также государственным служащим. По информации источника, это произойдет из-за предложения Госдумы внести в Трудовой кодекс поправки об оплате сверхурочных рабочих часов.

Изменения в ТК обяжут работодателя платить сверхурочные не только с оклада сотрудника, но и всех остальных выплат, в том числе премии.

Согласно действующему законодательству, первые два часа сверхурочной работы сейчас оплачивают в 1,5 раза выше, а все последующие - в два раза. При этом в законопроекте не указано, какие именно выплаты пойдут в расчет.

Ранее стало известно, что разглашение заработных плат коллег рискует обернуться для россиян увольнением.

Строительство Россия Работа Зарплаты
26 февраля 2024, 08:43
Ректор РАНХиГС предложил внедрять меритократию в России
РИА «Новости»
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Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил внедрять меритократию в стране. По его словам, она в целом не противоречит демократии и имеет перед ней ряд преимуществ, сообщил «Коммерсант».

С таким предложением Комиссаров выступил по итогам суперфинала пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Он пояснил, что меритократия переводится как «власть достойных», и представляет принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям своих компетенций, знаний и талантов, вне зависимости от социального происхождения и достатка.

«Мне кажется, это очень важный принцип», - подчеркнул Комиссаров.

Ректор обратил внимание, что именно по такому принципу работают «школа мэров» и «школа губернаторов».

Вместе с этим, по его словам, у меритократии есть и критики, по мнению которых, таланты людей трудно оценивать. В ответ на вопрос издания, как меритократия согласуется с демократией, Комиссаров отметил, что у демократии так же имеются свои плюсы и ограничения, что видно на примере некоторых западных стран, где к власти, по его оценке, приходят популисты и «не самые достойные люди».

«Главный принцип, который должен существовать, - это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», - заключил он.

Гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров предложил внедрять меритократию в стране. По его словам, она в целом не противоречит демократии и имеет перед ней ряд преимуществ, сообщил «Коммерсант».

Россия

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