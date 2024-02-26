Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в Белоруссии

Президент Владимир Путин 29 февраля обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Своими ожиданиями от речи лидера страны в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко поделилась главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Отвечая на вопрос о предстоящем послании президента, Симоньян заметила, что глава государства никогда и никого не ставит в известность о том, какие темы намерен поднять, обращаясь к Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович Путин не имел никогда и не имеет привычки рассказывать мне или кому-то, что он собирается сказать. Вы опять хотите, чтобы я была гадалкой. Ждать - это вы имеете в виду, что я хотела бы услышать?» - уточнила главред RT.

Ведущая пояснила, что речь идет именно об ожиданиях от послания. Тогда Симоньян обратила внимание на вопрос освобождения Одессы и ряд других тем, касающихся российских военнослужащих.

«Конечно, мы хотели бы услышать, когда мы возьмем Одессу. Это безусловно. Мы все хотели бы услышать. Я бы хотела услышать, когда и каким образом наши военные не только на фронте, но и везде будут получать достойные деньги, чтобы в армии у нас был отбор лучших, понимаете, лучших», - подчеркнула собеседница «360».

Симоньян подчеркнула, что речь идет о всех силовиках, чтобы их работа достойно оплачивалась.

«Когда люди шли бы в какое-то ведомство, не имея выбор такой двойной: или я буду жить в нищете, или я буду воровать, коррупционером буду. А чтобы люди шли туда, понимая, что государство очень уважает этот труд и платит за него соответствующе, как это было, например, в Советском Союзе, и как это было в российской царской империи. Мы должны это вернуть. Мне очень хочется это услышать», - добавила она.

Помимо этого, по словам главреда RT, ей важно было бы услышать тему о возвращении на Родину тех, кто остался в странах ближнего и дальнего зарубежья после развала СССР.

«Что и когда мы собираемся сделать для возвращения в страну русских, застрявших, тех, кто еще остались в странах ближнего и дальнего зарубежья, когда развалился Советский Союз. И что и как мы собираемся делать для того, чтобы люди, придерживающиеся наших ценностей, даже не русские - американцы, австралийцы - могли бы приезжать сюда и трудиться на благо нашей родины, исходя из того, что они не согласны с ценностями их», - подчеркнула собеседница «360».

В связи с этим еще одной волнующей темой, по мнению Симоньян, становится вопрос, когда Россия сможет стать «гаванью и светлым градом на холме», как когда-то стала Америка для миллионов людей по всему миру.

«Теперь у нас есть исторический шанс стать для миллионов людей по всему миру - и за счет этого поднять и свою демографию, свою экономику - для тех людей, кто не готов отказываться от своей нормальности в угоду вот этой новой религии ЛГБТ-шной*<…> Это то, что мне интересно», - заключила она.

Полная версия интервью с Маргаритой Симоньян выйдет 27 февраля.

*движение ЛГБТ - признано в России экстремистской организацией и запрещено.