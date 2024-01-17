Путин потребовал довести до конца вопрос с новыми КПП на Дальнем Востоке

«Им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и [другие точки], поэтому это нужно, конечно, довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Нужно наши бюрократические проблемы преодолеть как можно быстрее», - указал глава государства.

Ранее Путин, подводя итоги визитов в Хабаровский край и на Чукотку, отмечал, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки.

По его оценке, местные власти реализуют многовекторную программу, связанную с развитием региона. Эта работа продолжится, но видимые результаты есть уже сейчас. Самый трудный этап уже пройден, указал президент.