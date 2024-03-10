10 марта 2024, 16:38

Путин пошутил о желании сделать прическу с дредами

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин на встрече с участниками фестиваля молодежи обратил внимание на прическу одного из студентов. Глава государства пошутил, что тоже хочет сделать себе дреды. Видеозапись с разговором показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», - с улыбкой отметил Путин, когда фотографировался вместе со студентом из Нигерии, у которого волосы были заплетены в дреды.

Фотографии главы государства с участниками фестиваля опубликовал личный сайт президента.

Ранее российский лидер принял участие во Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи 6 марта. Он пообщался с участниками мероприятия и выступил на нем с речью. Путин пошутил, что ему не потребуется умная колонка , так как с ним на связь постоянно выходит руководитель «Сбера» Герман Греф.

Молодежь Фестивали Владимир Путин
10 марта 2024, 09:51
Пропавшую по пути из ТРЦ «Планета» 24-летнюю девушку нашли в Перми
Freepik
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В Перми пропавшую 24-летнюю девушку нашли живой 10 марта. Ее искали в течение четырех дней, сообщил Telegram-канал поискового отряда «Регион 59».

«Найдена, жива», - написали волонтеры.

Девушка 6 марта вышла из торгового центра «Планета» в Индустриальном районе и исчезла. Активисты отряда «Регион 59» бросили клич в социальных сетях с просьбой помочь в найти 24-летнюю жительницу Перми.

Подруга разыскиваемой рассказала журналистам 59.ru , что девушка могла находиться на Гайве с молодым человеком, с которым познакомилась почти неделю назад.

По словам приятельницы, мужчина с первых дней уговаривал ее переехать к нему.

Собеседница издания также отметила, что примерно спустя три часа от пропавшей приятельницы пришло сообщение, в котором она написала, что любит этого молодого человека и остается жить у него.

Ранее в Свердловской области пропавшего 45-летнего мужчину нашли мертвым. Его поиски длились более двух недель.

Пермский край Волонтеры
10 марта 2024, 01:48
Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуться в Россию из Сирии 32 детям
РИА «Новости»
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова способствовала возвращению на родину из лагерей беженцев 32 российских детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Десятого марта при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагерях беженцев в Заевфратье», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что омбудсмен встретила самолет ВКС России с 32 несовершеннолетними пассажирами на аэродроме Чкаловский. По словам Львовой-Беловой, к родственникам вернутся 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Детей отправят на медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего они встретятся с родными.

Ребят провожали работники аппарата детского омбудсмена и российские медики. Также помогли сотрудники посольства России в Дамаске, военные ВС РФ и Сирии.

Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что группа из 11 украинских детей воссоединилась с семьями в посольстве Катара. Она поблагодарила катарское посольство за организацию процесса.

Дети Сирия Россия Беженцы
10 марта 2024, 00:59
Синоптик рассказала, когда в Москве начнет таять снег
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Снег в Москве начнет таять более интенсивно с середины марта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, он уже потерял «товарный» вид, но высота покрова во многих местах столицы превышает климатическую норму и составляет 50 сантиметров.

Лишь в 20-х числах марта он осядет до 16–23 сантиметров.

«Чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта», - отметила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после 8 марта опустилась до -5…-10 градусов. Также специалист подчеркнул, что рассчитывать на потепление в ближайшее время не стоит.

Россия Роман Вильфанд Москва Татьяна Позднякова
09 марта 2024, 23:14
Стало известно имя победительницы «Мисс Мира»
Unsplash
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Участница из Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса «Мисс Мира». Девушка выиграла престижную корону смотра, который прошел в 71-й раз, сообщил телеканал NDTV.

Представительница Чехии получает образование в области права и делового администрирования, одновременно работая моделью. Она активно занимается волонтерской деятельностью. Соперницами Пысзковой стали участницы из 115 стран.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира из Польши Каролина Белявска. Звание вице-мисс получила Ясмина Зейтун из Ливана. Россию не представили в финале.

В декабре 2023 года стало известно имя самой красивой девушки планеты.

Титул «Мисс Земля» получила представительница Албании Дрита Зири. Церемония награждения прошла в во вьетнамском городе Хошимине. Девушка обошла соперниц из 84 стран. На родине Зири работала моделью и телеведущей.

Чехия Модели конкурсы

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