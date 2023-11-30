30 ноября 2023, 10:26

Путин пошутил о слезах Силуанова из-за дополнительных бюджетных трат

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Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов «заплачет», когда узнает о просьбе провести новые расходы через федеральный бюджет. Об этом российский лидер заявил на встрече с молодыми учеными в Сочи, сообщил сайт Кремля.

Путин одобрил программу «Менделеевская карта», в рамках которой учащиеся школ и вузов получат бонусы и скидки. Так как бюджет уже приняли, провести через него новые расходы можно будет только после одобрения главы Минфина, подчеркнул он.

«Надо Силуанову сказать: „Давай деньги“. Он сейчас будет плакать: „Денег нет“», - отметил российский лидер.

Он добавил, что поддержка школьников, студентов и аспирантов не станет большим обременением для государства.

По словам Путина, российские власти начали работать над повышением стипендий аспирантам. Выплата молодым ученым за приоритетные исследования может составить 75 тысяч рублей.

Ранее глава государства призвал добавить в образовательные программы изучение искусственного интеллекта. Он напомнил, что в Китае технологии ИИ осваивают уже в школе.

Вузы Минфин РФ Школьники Владимир Путин
30 ноября 2023, 11:41
Свыше 25 тысяч волонтеров подали заявки на конкурс «Доброе сердце столицы» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершили приемную кампанию на конкурс «Доброе сердце столицы». За период с 27 октября по 19 ноября на него подали около 800 заявок более чем 25 тысяч волонтеров. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Больше всего анкет - 286 - получено в номинации „Я - волонтер“. Их авторы рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, основанные на реальной волонтерской практике», - рассказала она.

Конкурс представили в трех направлениях: «Деятельность», «Проект» и «Команда». В каждом из них - несколько номинаций. Больше всего заявок зарегистрировали в такой, как «Добрая команда. Школа».

Кроме этого, по результатам мероприятия призы и поощрения получат не только победители, но и те, кто помогал в социальных проектах. Это, как отметили НКО, 143 волонтера. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Волонтеры Москвы не только участвуют в крупных мероприятиях города, но и проводят различные акции для всех горожан. Например, в столице стартовал экологический проект «Накорми птицу».

Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых.

Волонтеры Москва 2023
30 ноября 2023, 11:34
Названа дата спила главной новогодней елки России
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Главную новогоднюю елку России — Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, — спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Елке 84 года, ее высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров.

На роль главной елки в этом году претендовали 30 деревьев. При выборе учитывались как визуальные моменты (правильная форма кроны, равномерный окрас, отсутствие сломанных и сухих веток), так и наличие удобного подъезда к выбранному дереву.

Пресс-служба правительства Подмосковья со ссылкой на Минкульт региона также анонсировала открытие зимнего сезона в парках культуры и отдыха. Завтра, 1 декабря, состоится торжественное зажжение новогодних елок и иллюминаций. Гостям предложат культурно-развлекательную программу.

На улицах столицы появятся около пяти тысяч световых конструкций и более тысячи искусственных елей.

Главную новогоднюю елку России - Кремлевскую ель, которая украсит Соборную площадь, - спилят в Щелкове в 12:00 11 декабря. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Щелково Новый год
30 ноября 2023, 11:29
Москвичам рассказали о преимуществах «Электронного дома»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве 99% жилых зданий подключили к платформе «Электронный дом». Это удобный и полезный сервис, который постоянно обновляют и дополняют новыми материалами. О его преимуществах рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Например, в базе знаний платформы можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников и многое другое. А в разделе «Вопросы и ответы» - информацию о передаче показаний счетчиков, оплате счетов и так далее.

Еще в одном блоке «Материалы для пользователей» разместили инструкции, листовки и плакаты для вовлечения жильцов в управление домом.

На сегодня сервис насчитывает около 80 статей, связанных с тонкостями ЖКХ. Воспользоваться платформой можно на сайте и в мобильном приложении.

В этом году «Электронный дом» отметил свое трехлетие. О результате работы сервиса - в материале «360».

Москва 2023
30 ноября 2023, 10:54
Ящики для писем Деду Морозу появятся в отделениях «Почты России» 1 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту пятницу, 1 декабря, по всей стране ящики для писем Деду Морозу установят в отделениях «Почты России». Об этом сообщили РИА «Новости».

По информации агентства, адресатом сможет стать не только главный Дед Мороз, проживающий в Великом Устюге, но и его помощники. Среди них - Урал Мороз, Ямал Ири и удмуртский дедушка Тол Бабай.

В Москве в торговых центрах и других учреждениях почтовые ящики появились 18 ноября. Оттуда письма отправят в столичную резиденцию главного волшебника, где он ответит на каждое из них. А самые яркие послания автоматически примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза». Их авторы получат личное приглашение в усадьбу, где познакомятся с волшебником.

Новый год - это главный семейный праздник, который отмечают всегда с размахом в ночь с 31 декабря на 1 января. Подготовиться к нему не сложно, труднее выбрать подарок , особенно для самых маленьких. «360» пришел на помощь и подготовил список самых интересных идей.

Новый год Москва 2023

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