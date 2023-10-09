Путин поручил выполнить цели по зарплатам бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять все необходимые меры, что выполнить показатели майских указов по зарплатам работников бюджетной сферы в полной мере до конца 2023 года. Соответствующее поручение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.
«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить в полном объеме, с учетом ранее данных поручений, достижение указами президента Российской Федерации целевых показателей сотрудников бюджетного сектора экономики», - указали в документе.
Ответственными за выполнение поручения назначили главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину и премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад необходимо предоставить до 20 ноября Ранее Путин поручил кабмину гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами в ближайшие три года.