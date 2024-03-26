Путин поручил строго наказывать за казнокрадство

По его словам, выделяемые на развитие страны средства не должны просто уйти в чей-то карман.

«Сознательно идущих на такие нарушения, на казнокрадство нужно строго наказывать. Только на ближайшие несколько лет мы выделяем девять триллионов рублей», - сказал президент.

Путин отметил, что это огромные деньги, которые идут по всем направлениям - науке, здравоохранению, образованию, поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Нужно строго следить за тем, чтобы никому эти деньги не прилипали, не уходили ни в чьи карманы. Чтобы они эффективно были направлены на улучшение нашего экономического благосостояния», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин призвал Генпрокуратуру усилить работу по борьбе с коррупцией.