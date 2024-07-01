01 июля 2024, 18:48

Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия»

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Распоряжение главы государства появилось на портале опубликования правовых актов.

«Его целью будут сохранение наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ, а также демонстрация достижений РФ», - отметили в документе.

Согласно распоряжению, национальный центр создадут под управлением некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений „Россия“». Для этого предоставят земельный участок в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Путин ранее поручил продлить работу форума «Россия» на ВДНХ до 8 июля. Торжественное открытие выставки состоялось в ноябре 2023 года. Ее планировали проводить до 12 апреля текущего года.

Россия Владимир Путин ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
01 июля 2024, 19:04
Преображение Красногорска: о подходах к развитию городского округа
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В Красногорске в последние годы возводится достаточно много домов. У кого-то следовать новым тенденциям рынка получается с трудом, а кто-то сам задает стандарты.

Не забывают и о такой важной вещи как образование. Так, например, в Отрадненском поселении появилось два новых детских садика на 200 мест каждый. В обоих - медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, столовая, многочисленные игровые и учебные комнаты.

Сейчас один из них передан на баланс города, а второй - платный, уже принял в свои стены довольных дошкольников. А еще один детский сад, на 180 мест, в городском округе Красногорск вблизи поселка Светлые Горы готовятся ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. 2 этажа площадью более 4,7 тыс. кв. м по проекту архбюро Сергея Савчука.

- Очевидно, что родителям при выборе квартиры важно наличие детского сада: не возить же ребенка непонятно куда… - делится своими соображениями Николай Гоголь. - Детсад должен быть в шаговой доступности: отвел чадо и спокойно поехал на работу. Но эти детсады - они для всех горожан. То же самое касается и школ.

Появилась и новая школа на 1375 учащихся, она должна распахнуть свои двери 1 сентября. Сама школа построена по современному проекту, и будет укомплектована не хуже любой элитной гимназии. Общая площадь здания - 17 632,54 м², а площадь пришкольной территории 25 653,7 м².

В ближайшие годы должны быть построены два новых детсада - на 200 и 80 детей, а также школа на 1100 мест в районе Опалиха.

Скрытое, но важное Благодаря инвестициям девелопера Марьинская амбулатория, работающая на базе Красногорской городской больницы № 1, переехала в новое здание. Еще не так давно врачи вели прием пациентов в старом помещении - 1978 года постройки, которое было рассчитано всего на 75 посещений в смену, чего явно недостаточно для растущего микрорайона.

- Поселок Отрадное быстро развивается, людей становится больше. Поэтому приняли решение вложиться в новое помещение амбулатории. Оно уже сейчас может принимать порядка 150 человек в смену, - рассказывают в компании.- Современное помещение занимает 500 метров площади, там есть отдельные зоны для детей и взрослых и отдельные входы. Для малышей - игровая, для их родителей - комфортное пространство ожидания. Прием пациентов ведут терапевт, педиатр, гинеколог, работают процедурные и прививочный кабинеты.

Переехала в новое помещение и Марьинская сельская библиотека. Дети и взрослые переезд оценили, и более 8000 человек ежегодно приходят за книжками, фонд которых составляет порядка 10 000 экземпляров.

Собираются в библиотеке и по другим поводам: там проводятся книжные выставки, заседает клуб читателей, проходят конкурсы, мастер-классы и викторины. Благо новое помещение позволяет организовывать мероприятия без каких-либо проблем.

Планы на будущее Особое внимание уделено модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры: вместе со строительством новых кварталов, застройщик серьезно вложился в инженерные сети.

Одним из проектов, потребовавших как значительного финансирования, так и тщательного подхода в реализации, стала масштабная реконструкция водозаборного узла.

- Прежний узел был возведен в 70-х годах, и конечно, не был рассчитан на текущее количество жителей, - рассказывает коммерческий директор «Отрады» Татьяна Павлова. - То же самое касается и качества воды: ее нужно очищать и подготавливать перед тем, как она попадет в сети. Узел был реконструирован, его пропускная способность увеличилась в шесть раз. Теперь вода из него поступает не только в Отрадное, но и в деревни Марьино и Ангелово. Благодаря этим вложениям 27 000 человек ежедневно получают чистую питьевую воду.

Также в результате реконструкции значительно улучшено качество воды посредством системы водоподготовки, обезжелезивания, создания новых скважин. Установлено современное оборудование, все системы дублированы и автоматизированы так, что, если выходит из строя одна его часть, включается резерв. Новый водозабор сможет обеспечивать жителей чистой питьевой водой не менее 100 лет.

Еще один водозаборный узел - в районе Опалихи - также находится в процессе модернизации: его мощность увеличится в три раза, и он получит все системы водоочистки и водоподготовки.

Не прошли мимо систем теплогенерации: силами строительной компании была возведена новенькая котельная в поселке Отрадное, после двух очередей строительства мощность которой достигла 58,7 Мвт. Она обслуживает как новые кварталы, возведенные застройщиком, так и старый жилой фонд, а также детсады, школу, санаторий и прочие социальные объекты.

Обновили центральный тепловой пункт, где заменили устаревшее оборудование для управления отоплением, водогрейные котлы и циркуляционные насосы.

Обеспечивается и текущий ремонт объектов теплоснабжения в Отрадном - котельные № 1 и № 2 находятся под постоянным надзором специалистов, которые оперативно устраняют возникающие неполадки.

Мы встречаемся с руководителем девелоперской компании «Отрада» Николаем Гоголем во дворе одноименного квартала. Это место в Красногорском городском округе известное. Малоэтажки, перемежающиеся с домами повыше, комфортные дворы, где шумят и играют дети, а взрослые отдыхают.

- Сегодня быть застройщиком - это значит брать на себя дополнительные обязательства, - говорит Николай Гоголь.- Ты это либо принимаешь, либо уходишь с рынка. Времена, когда можно было отгрохать бездумный «человейник», давно прошли. В настоящее время просто наживаться, множа бетонные лабиринты, к счастью, никто не позволит. Хочешь строить - обеспечь благоустройство, вложись в коммуналку, в социалку, поучаствуй в помощи нуждающимся… Поэтому последовательно, год за годом, строятся школы, детсады, реконструируется коммунальная инфраструктура, реализуется ряд проектов социальной направленности, выделяются квартиры для граждан, которых переселяют из ветхого и аварийного фонда, достраиваются дома за нерадивыми коллегами.

Если говорить о программе переселения из ветхого аварийного жилья, то было выделено порядка 18 000 квадратных метров жилой площади, а 396 семей получили новые квартиры. Что касается помощи обманутым дольщикам, то тут сумма, выделенная на завершение замороженных проектов, составила порядка 410 млн рублей.

Учиться, учиться и еще раз… Не бояться обязательств В здоровом теле здоровый дух Развивать городскую среду, делать ее комфортной для человека - задача, несомненно, большая, сложная и требующая немало времени. И важным ее элементом, конечно же, является создание и развитие общественных пространств, где люди могут отдохнуть от суеты будней.

Следуя этим принципам, застройщик принял на себя обязательство по благоустройству набережной реки Синичка. Там появятся спортивные и игровые площадки, дорожки, скамейки и прочие объекты, которые помогут жителям Отрадного наслаждаться прогулками вдоль реки.

- В Красногорске много прекрасных мест, где человек может соприкоснуться с природой, - делится своим мнением Татьяна Павлова. - И если их облагородить - например, тропинки отсыпать, установить урны, лавочки, привести всё в порядок - комфорта заметно прибавится. Однако это не значит, что нужно вторгаться в первозданную природу - ее, наоборот, необходимо оградить от негативного влияния человека: не все готовы уносить тот же мусор с собой, а при наличии урн бутылки и этикетки с большей вероятностью отправятся не в кусты, а на свалку. Ну и, конечно, нужно решить вопросы безопасности: полузаброшенные, бесконтрольные территории - это место притяжения для сомнительных людей, это пьянство и асоциальное поведение. Так быть не должно… Сегодня запланировано обустройство общедоступной набережной с имитацией пляжа с насыпным песком, променадом, игровыми и спортивными площадками и велодорожками.

Другая часть территории - это участок природного ландшафта, на котором произведут зачистку подлеска природного парка, а на прилегающей к парку территории обустроят зону рекреации: детскую и спортивную площадки.

- Мы и дальше будем развивать Красногорск и Отрадное, - резюмирует Николай Гоголь. - Да, звучит определенная критика, но много и конструктивных пожеланий. Учесть все мнения сложно, но крайне важно искать компромисс. Городской округ будет расти, будут появляться новые ЖК - это неизбежно. Однако важно, чтобы этот рост был продуманным и шел на пользу людям.

Красногорск Дети Школы Строительство Недвижимость Квартиры
01 июля 2024, 17:24
Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба
Global Look Press
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Муфтият Дагестана собирается в ближайшее время издать богословское заключение о запрете никаба. С таким заявлением на встрече главы региона с общественниками выступил муфтий республики Ахмад Абдулаев.

Отдельно духовный лидер мусульман Дагестана призвал не называть преступников исламскими террористами.

«Некоторые люди говорят, что это „исламские террористы“. Если врач совершит ошибку, мы же не говорим „врачебный терроризм“. Ведь никакая вера к этому не призывает», - отметил Абдулаев.

Ранее за запрет на ношение никаба выступил глава СК Александр Бастрыкин. При этом руководитель ведомства признался, что не знает, почему подобный закон до сих пор не приняли в России.

Сейчас многие религиозные люди по всей стране остерегаются этой темы, отметил он. Однако вопрос все равно требует ответа.

«И я решил на него ответить, не потому что самый смелый и храбрый. Вы знаете, что последние шесть месяцев меня какой только грязью ни поливают, одним [критиком] больше, одним меньше - это ничего не изменит. Поэтому сейчас мы работаем над этим, будем выносить фетву о запрете никаба. И пусть еще 10 лет обливают меня грязью - истина одна будет» - подчеркнул он.

Вынесение заключения, по словам Абдулаева, планируется в самое ближайшее время.

Дагестан Религия
01 июля 2024, 16:08
В Севастополе ввели новый сигнал оповещения об опасности
РИА «Новости»
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В Севастополе ввели новый видео- и звуковой сигнал оповещения об угрозе, получивший название «Баллистика». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Во время атаки 23 июня Севастополь столкнулся с новой угрозой: по гражданскому населению ударили баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями, погибли люди, многие получили ранения», - напомнил глава города.

Новый сигнал «Баллистика» не заменит, а дополнит существующее предупреждение о воздушной тревоге. Их различие - в количестве времени, которое будет у жителей и гостей города для того, чтобы укрыться в безопасном месте: если при сигнале воздушной тревоги есть 20-30 минут, то при сигнале «Баллистика» - всего одна-две.

Если сигнал застанет дома, Развожаев рекомендовал не выходить на улицу и занять места у несущих стен вдали от окон. В случае нахождения на улице необходимо как можно быстрее занять безопасное место. Губернатор подчеркнул, что все учреждения, кроме режимных, обязаны пускать людей внутрь.

Также он призвал ни в коем случае не трогать суббоеприпасы, а при их обнаружении звонить по номеру 112 и вызывать пиротехников.

Ранее в Севастополе пообещали штрафовать за отказ предоставить укрытие в случае воздушной тревоги.

Ракеты Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
01 июля 2024, 14:53
Гигантские осы атаковали Подмосковье
Unsplash
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Жители Московской области заметили гигантских ос сколий, размер которых достигает 5-6 сантиметров. Насекомые не опасны для человека, пояснил 360.ru кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Владимир Карцев.

«Они не опасны, и их очень мало. Такое со многими видами происходит. Это одиночная крупная оса, которая не нападет на человека, потому что гнездо не защищает. У них большое жало и яд слабый, больше ориентирован на личинок жуков. У них редкая жертва - жук-носорог, которого тут не встретишь. Не знаю, что делать этим осам в Москве», - сказал ученый.

Карцев объяснил, что осы сколии - обычный подвид насекомых, которые обитают в основном в южных республиках бывшего СССР.

«Просто сдвинулись на север, как и многие другие насекомые. На яд обычных ос или пчел у людей есть аллергия, а у этих - мне не известно. На животное они первыми тоже не нападут, но в случае чего постараются ужалить в ответ. Это не слишком критичная ситуация, я бы не волновался на этот счет», - добавил он.

Ранее подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос.

Экология Насекомые

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