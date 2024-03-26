Путин поручил продумать систему профилактических антикриминальных мер

Президент уточнил, что это необходимо сделать Генпрокуратуре в совместной работе с министерством внутренних дел.

«По некоторым видам преступлений в прошлом году был незначительный рост. Прошу вас совместно с МВД и коллегами из правоохранительных органов внимательно проанализировать эту ситуацию и продумать систему профилактических, превентивных и других антикриминальных мер, в том числе в сфере надзора за законностью в миграционной сфере», - заявил Путин.

Ранее глава государства пообещал укреплять органы прокуратуры в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.