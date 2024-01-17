17 января 2024, 11:28

Путин поручил предложить меры поддержки вдов участников СВО

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить меры по поддержке вдов участников специальной операции, в том числе женщин, которые не находились с ними в браке. Поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству до 1 июля 2024 года предоставить предложения о мерах поддержки жен лиц, умерших (погибших) при выполнении задач в зоне специальной операции. А также женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но имели общих детей, вели общее хозяйство или совместно проживали с ними», - говорится в поручении Путина.

Ответственным за выполнение задачи назначили главу правительству Михаила Мишустина.

Ранее президент пообещал, что разберется с жалобами за задержку выплат денежного довольствия участников специальной операции. По его словам, в части случаев речь идет о бюрократическом сбое.

Военные Россия Владимир Путин
17 января 2024, 11:45
Посещаемость московских волонтерских центров «Доброе место» выросла в 2023 году
Global Look Press
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Более 15 тысяч человек побывали в московский волонтерских центрах «Доброе место» за прошлый год. Число посещений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022-м. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в центрах «Доброе место» прошло уже 750 мероприятий: тренинги, мастер-классы, лекции, турниры и многое другое. На площадках рассказывают, чем занимаются столичные волонтеры и как стать частью команды.

«Такие площадки постепенно появляются в разных округах столицы и привлекают все больше горожан», - отметила Сергунина.

Три «Добрых места» впервые открыли свои двери в 2022 году в Зеленограде, в Западном и Северном административных округах. Однако через год их количество удвоилось: волонтерские центры появились в Юго-Восточном и Южном округах.

Центры работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 19:00. На этих площадках можно оформить личные книжки волонтера и записаться на участие в программах развития навыков и инструктажах.

Кроме того, волонтерские центры объединяют общие мероприятия и образовательные учреждения в округах. На общих встречах молодежь столицы делится опытом и обменивается знаниями для развитиями волонтерских организаций. Здесь же проходит проект «Добрые уроки» для юных волонтеров.

Ранее лучших волонтеров наградили в Москве.

Волонтеры Молодежь Москва
17 января 2024, 11:39
ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о праве Центрального банка ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам ради предотвращения накопления рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Если документ примут, то с 1 июля Центральный банк сможет установить собственные макропруденциальные лимиты по выдаче ипотечных займов физическим лицам. Законотворцы объяснили инициативу необходимостью снижения рисков в связи с серьезным ростом цен на строящееся жилье.

Ранее экономист Михаил Беляев предположил, что в 2024 году ипотечные ставки в России составят около 10%. Он подчеркнул, что Центробанк проводит последовательную кредитно-денежную политику на внутреннем рынке.

Банки Депутаты Россия Ипотека Центробанк
17 января 2024, 11:17
Молодой человек в Москве отбился от пьяного грабителя со штопором
Соцсети
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В Москве ранее судимый за грабеж 30-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин и сделал попытку грабежа при помощи штопора. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленник подошел к двум незнакомым молодым людям и достал штопор. Мужчина, выдавая предмет за нож, приставил его к животу одного из посетителей заведения и начал требовать деньги.

В результате 20-летний потерпевший смог вырваться на улицу. Там молодому человеку удалось применить перцовый баллончик и убежать от грабителя.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбоя (части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации) и с учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в ведомстве.

Накануне мужчина ради шутки попытался ограбить два кафе в центре столицы.

Ограбления Магазины Москва
17 января 2024, 11:05
Власти Москвы поддержали конкурс на присуждение Макариевских премий
РИА «Новости»
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Правительство Москвы предоставило финансы на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщили на официальном сайте главы города.

Макариевская премия - одна из наиболее престижных российских наград в гуманитарных науках, которую присваивали с 1884 по 1917 год. После долгого перерыва ее восстановили в 1997 году. Премию учредили Русская православная церковь, Правительство Москвы и Российская академия наук.

Конкурс проводят ежегодно, однако сфера науки меняется раз в год. В 2024-м конкурсанты покажут работы по естественным наукам.

Участвовать могут монографии и оттиски статей, которые издали в промежуток с 2021 по 2024 год, а также неопубликованные работы по трем направлениям. Научные труды принимают до 30 апреля. Более подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.

Ранее стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства.

Сергей Собянин конкурсы Правительство Москвы Москва

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