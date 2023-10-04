Путин поручил «наверстать упущенное» в системе образования новых регионов

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Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства поручил помочь этим регионам «наверстать упущенное» в системе образования, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью огромного, общего и единого пространства России.

«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание», - подчеркнул российский лидер.

В преддверии Дня учителя Путин обратился ко всем наставникам, педагогам и учителям. Глава государства поздравил их с праздником, пожелал всего наилучшего в профессиональной карьере и спокойной обстановки дома.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил преподавателей с Днем учителя. Он выразил искреннюю признательность педагогам за их благородный труд, сообщил RT.