Путин поручил «наверстать упущенное» в системе образования новых регионов
Системе образования в новых регионах России необходимо уделить особое внимание. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года». Его слова привел ТАСС.
Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства поручил помочь этим регионам «наверстать упущенное» в системе образования, чтобы школьники и учителя чувствовали себя частью огромного, общего и единого пространства России.
«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание», - подчеркнул российский лидер.
В преддверии Дня учителя Путин обратился ко всем наставникам, педагогам и учителям. Глава государства поздравил их с праздником, пожелал всего наилучшего в профессиональной карьере и спокойной обстановки дома.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил преподавателей с Днем учителя. Он выразил искреннюю признательность педагогам за их благородный труд, сообщил RT.