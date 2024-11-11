Путин поручил изучить возможность ввода блоков двух АЭС к 2032 году

Уехавшие за границу россияне не смогут получать деньги от сдачи квартиры на родине и одновременно поливать грязью государство. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», - написал он.

Хинштейн подчеркнул, что творчество иностранных агентов не будут запрещать. Их композиции останутся в доступе на стриминговых платформах, однако такие исполнители не смогут получать доход от прослушиваний.

В Госдуме занялись разработкой новых ограничений для иноагентов и релокантов. Все их доходы от творческой деятельности будут поступать на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным. Это позволит предотвратить обогащение подобных лиц за счет имущества на территории страны.

Ранее режиссер и актер Никита Михалков назвал условие для возвращения релокантов в Россию. Он отметил, что им придется доказать свою нужность стране.