Путин поручил изучить вопрос сотрудничества в ядерной медицине в рамках БРИКС

Московский Физико-технический институт открывает двери для абитуриентов, желающих поступить в магистратуру «Авито», где будут обучать востребованной специальности — Data Science. Благодаря этой программе студенты смогут глубоко погрузиться в изучение искусственного интеллекта.

Эксперты подтверждают, что это направление обладает далеко идущими перспективами. По оценке специалистов, технологии искусственного интеллекта обеспечат к 2030 году рост российской экономики на 11 триллионов рублей.

Развитию Data Science готовы помочь как научное сообщество, так и крупный бизнес. Компания «Авито» за последние годы показала бурный рост, и поэтому ей требуются высококвалифицированные кадры. Работников определенной специальности на рынке стало не хватать, сообщил управляющий партнер фирмы Иван Гуз.

«У нас очень высокие планки в целом в „Авито“, и мы пришли к пониманию, что нам нужно заниматься развитием и обучением», - подчеркнул он.

Компания рассчитывает, что к концу 2024 года около 40% пользователей будут использовать в сервисах генеративный искусственный интеллект. Именно это направление станут изучать студенты магистратуры.

Директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский подтвердил, что компания действительно может организовать учебный процесс и добиться в нем результатов.

«Она, действительно, обладает отличной экспертизой в своей области и может дополнить широкую экспертизу <…> теми курсами специальными, и теми научными задачами, которые будут предлагать пул их преподавателей», - указал он.

Прием заявок в магистратуру уже начался. Стоит отметить, что студенты со всей России имеют возможность совмещать обучение с оплачиваемой стажировкой. Компания «Авито» поставила перед собой масштабную цель - подготовить к 2028 году три тысячи IT-специалистов.