20 апреля 2024, 14:10

Путин поручил изучить вопрос сотрудничества в ядерной медицине в рамках БРИКС

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Перечень поручений главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Правительство и МИД займутся изучением вопросов, связанных с партнерством профильных научных центров в области развития ядерной медицины. Они также рассмотрят возможность разработки и внедрения при партнерстве с БРИКС радиофармацевтических лекарственных препаратов.

Эти поручения Путин составил после пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными. Ответственными за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина и главу МИД Сергея Лаврова.

Ранее российский лидер поручил простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию. Правительство представит доклад о проделанной работе до 1 сентября этого года.

Кремль Ученые Медицина Владимир Путин БРИКС
20 апреля 2024, 14:16
МФТИ подготовит специалистов в области искусственного интеллекта
Телеканал «360»
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Московский Физико-технический институт открывает двери для абитуриентов, желающих поступить в магистратуру «Авито», где будут обучать востребованной специальности — Data Science. Благодаря этой программе студенты смогут глубоко погрузиться в изучение искусственного интеллекта.

Эксперты подтверждают, что это направление обладает далеко идущими перспективами. По оценке специалистов, технологии искусственного интеллекта обеспечат к 2030 году рост российской экономики на 11 триллионов рублей.

Развитию Data Science готовы помочь как научное сообщество, так и крупный бизнес. Компания «Авито» за последние годы показала бурный рост, и поэтому ей требуются высококвалифицированные кадры. Работников определенной специальности на рынке стало не хватать, сообщил управляющий партнер фирмы Иван Гуз.

«У нас очень высокие планки в целом в „Авито“, и мы пришли к пониманию, что нам нужно заниматься развитием и обучением», - подчеркнул он.

Компания рассчитывает, что к концу 2024 года около 40% пользователей будут использовать в сервисах генеративный искусственный интеллект. Именно это направление станут изучать студенты магистратуры.

Директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский подтвердил, что компания действительно может организовать учебный процесс и добиться в нем результатов.

«Она, действительно, обладает отличной экспертизой в своей области и может дополнить широкую экспертизу <…> теми курсами специальными, и теми научными задачами, которые будут предлагать пул их преподавателей», - указал он.

Прием заявок в магистратуру уже начался. Стоит отметить, что студенты со всей России имеют возможность совмещать обучение с оплачиваемой стажировкой. Компания «Авито» поставила перед собой масштабную цель - подготовить к 2028 году три тысячи IT-специалистов.

Искусственный интеллект Россия Бизнес Студенты Экономика
20 апреля 2024, 12:15
«А кто запретит?» Почему Жириновскому не помогли прививки от ковида
Телеканал «360»
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Политик Владимир Жириновский был невероятно образованным и эмоциональным человеком, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью журналистке Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка». Он также порассуждал о возможных причинах смерти политика.

Специалист не стал исключать возможность того, что на болезнь политика могло повлиять чрезмерное увлечение вакцинацией. Если он действительно поставил себе за короткий период времени сразу восемь прививок, то могли возникнуть осложнения, указал Бокерия.

Он добавил, что не может с точностью ответить на вопрос о причине смерти Жириновского, так как не знает подробностей. По его мнению, основатель ЛДПР мог не консультироваться с врачами и самостоятельно принимать решения о своем здоровье и проходить повторные вакцинации.

«А кто запретит?» - задался вопросом Лео Бокерия.

Он охарактеризовал Жириновского как «невероятно доброго, остроумного, благожелательного человека».

Академик вспомнил, как политик приезжал в институт, чтобы больше о нем узнать, и после экскурсии по зданию Бокерия и основатель ЛДПР пошли пить чай.

«Мы попили этот чай, больше ничего не пили. <…> И выходим через заднюю дверь кабинета. И надо же такому случиться, в этот момент шла небольшая толпа на ученый совет», - отметил Лео Бокерия.

Он с иронией добавил, что Жириновский моментально отреагировал на идущих неподалеку людей.

«Он первый вышел, и я смотрю, он встал передо мной как стена, я даже выйти не могу. Он их пропустил, ко мне повернулся. У него реакция на небольшие группы людей была потрясающая, я сам убедился», - заключил академик.

Ранее в Сети появилась видеозапись с политическими прогнозами , которые делал Жириновский. Основатель ЛДПР предсказывал войну между ЦАХАЛ и Ираном в 2024 году и предупреждал, что этот конфликт нужен Израилю.

Болезни Врачи Ученые Вакцинация Владимир Жириновский ЛДПР
20 апреля 2024, 11:03
Володин призвал не создавать политический скандал вокруг школы Ильина
Global Look Press
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Высшая научная школа имени Ильина при РГГУ оказалась в центре жарких споров из-за того, что названа в честь известного русского философа — Ивана Ильина. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал не превращать дискуссию в политический скандал.

«Научный поиск и дискуссии - важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. Это неправильно и неуместно», - подчеркнул он.

Володин считает, что сейчас неподходящее время, чтобы начинать такие споры и ставить в приоритет свои политические взгляды, а не интересы страны.

«Не раз говорил, повторю и сейчас: победить нашу страну извне невозможно. Опасность возникает, когда наше общество допускает внутренние распри», - напомнил политик.

Он добавил, что необходимо проявлять мудрость, не поддаваться навязанной разрушающей повестке. Володин призвал задуматься о будущем страны, которая должна быть единой, сильной и суверенной.

Ранее философ Александр Дугин, который возглавляет ВПШ имени Ивана Ильина при РГГУ, увидел след западных спецслужб в петиции против учебно-научного центра. При этом инициаторами петиции выступили студенты вуза, указав на то, что Ильин был «сторонником деятельности немецко-фашистского режима».

Высшая научная школа имени Ильина при РГГУ оказалась в центре жарких споров из-за того, что названа в честь известного русского философа - Ивана Ильина. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал не превращать дискуссию в политический скандал.

Вузы Школы Скандалы Госдума РФ Россия Студенты
20 апреля 2024, 09:58
Банки предложили обязать в течение суток выдавать полиции данные о переводах
Freepik
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Министерство внутренних дел России разработало проект, согласно которому кредитные организации обяжут в течение суток пересылать полиции запрошенную информацию о денежных переводах. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации ведомства, эта инициатива сократит сроки исполнения запросов и тем самым повысит эффективность мер по аресту имущества и защиты пострадавших от мошенников людей.

В рамках проекта предлагается дополнить статью Уголовно-процессуального кодекса об обязанностях операторов по денежным переводам. В МВД добавили, что банки смогут оперативно исполнять запросы с помощью системы электронного документооборота. В ведомстве указали, что реализация проекта не повлияет на доходы и расходы государства.

Ранее МВД напомнило россиянам, что в магазине приложений App Store появились поддельные сервисы банков. С помощью фишинговых платформ злоумышленники похищают персональные данные пользователей.

Банки МВД РФ Доходы Деньги Полиция

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