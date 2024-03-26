Путин пообещал укреплять органы прокуратуры в новых регионах России
Президент Владимир Путин поблагодарил российских прокуроров, особенно выделив сотрудников прокуратуры в новых регионах. Он пообещал укреплять органы прокуратуры в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Его слова привела пресс-служба Кремля.
«Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России», - отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники надзорных ведомств внесли вклад в борьбу с попытками вмешательства во внутренние дела страны. Он также акцентировал внимание на важности работы прокуроров по ряду направлений, в том числе по вопросам контроля в сфере ЖКХ.
Нужно улучшить качество жизни граждан, российских семей, защищать их трудовые, социальные права, подытожил Путин.
Ранее президент указал на необходимость защиты прав военнослужащих ВС России.