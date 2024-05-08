Путин пообещал продолжить работу по формированию многополярности

Читайте нас в:

«Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного мирового порядка. Неделимой и равной системы безопасности», - отметил он.

Путин указал, что в стремительно меняющемся мире необходимо открывать для России новые горизонты, быть конкурентноспособными и самодостаточными.

«Политическая, общественная и государственные системы должны быть абсолютно устойчивыми и прочными к любым угрозам и вызовам. Они должны создавать условия для обновления и последующего движения вперед», - добавил президент.

Ранее Путин подписал указ о национальных целях развития на ближайшие шесть лет.