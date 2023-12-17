Путин подтвердил отмену комиссий за оплату ЖКХ для пенсионеров

Он уточнил, что комиссию отменят не только для льготной категории пожилых граждан, но и для всех пенсионеров.

«Он (Путин - прим. ред.) сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит пенсионеры», - отметил Исаев.

Глава государства во время прямой линии назвал неправильным сбор комиссии за ЖКХ с пенсионеров, ответив на вопрос представителя банка. После мероприятия Путин признался, что имел в виду льготные категории пожилых россиян, но, несмотря на это, правительство освободит от комиссии всех пенсионеров.

Госдума в начале декабря приняла закон , согласно которому российские банки не смогут взимать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг с пенсионеров.