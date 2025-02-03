03 февраля 2025, 18:20

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества и поручил создать организационный комитет и дирекцию по его проведению. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью проведения Года защитника Отечества является сохранение исторической памяти. Мероприятия будут проводить в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также в благодарность ее ветеранам и участникам СВО.

Организационный комитет и дирекция обеспечат разработку и утверждение плана главных мероприятий, а также их бюджет.

Ранее глава государства объяснил, что руководство страны приняло решение о начале спецоперации ради защиты интересов российского народа. Он подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы устранить первопричины украинского кризиса. Мир на Украине должен основываться на уважении прав и интересов граждан, рассказал Путин.

Владимир Путин Великая Отечественная война
03 февраля 2025, 03:14
Россиян в 2025 году ждет одна рабочая шестидневка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россияне будут трудиться шесть дней в неделю в 2025 году с 27 октября по 1 ноября. Выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, напомнила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В 2025 году в России будет всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», - сказала Санина.

Согласно постановлению правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Поэтому праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Праздник День защитника Отечества в 2025 году выпал на воскресенье и россияне отдохнут только два дня подряд. Правительство перенесло дополнительный выходной на весну. В итоге граждане России отдохнут дважды по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Праздники Россия Работа
03 февраля 2025, 02:45
Десятки человек пострадали от ОПГ лжемедиков в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве десятки человек пострадали от группировок мошенников, которые похищали у клиентов деньги, якобы предоставляя медицинские и косметологические услуги. Об этом сообщили «Известия».

Лжемедики из «РМ Клиники» заманивали пенсионеров на «бесплатный» чекап, в ходе которого у них диагностировали серьезные заболевания. После этого пожилые люди подписывали договора об оказании платных услуг и потребительского кредитования.

«Суммы ущерба, фигурирующие в материалах расследования, варьируются от 80 до 166 тысяч рублей», - отметили в статье.

Один из пострадавших рассказал, что в случае отказа пенсионеров начинали терроризировать жулики, которые бесконечно им звонили с предложением бесплатного лечения.

Сотрудники запугивали клиентов побочными эффектами от процедур, уговаривая пройти курс массажа. Таким образом, женщин вынуждали подписывать кредитные договора с разными банками.

По данным МВД, ранее в Москве выявили группу аферистов в сфере косметологии и медицины. В качестве фигурантов дела проходят шесть женщин и четверых мужчин, их задержали.

Пенсионеры Мошенничество Женщины Медицина Москва
02 февраля 2025, 21:30
Россиян предупредили об атаках мошенников от имени Ozon
Читайте нас в: Google Новости
Мошенники стали использовать фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon, чтобы получить доступ к его пользователям. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Аферисты размешают на сайте баннер, предлагая получить промокод на 10 тысяч рублей ко дню рождения. Для его активации необходимо связаться с «личным менеджером» через WhatsApp*.

Для того, чтобы ввести клиентов магазина в заблуждение мошенники размещают надпись «WhatsApp* Secured authentication».

«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников, граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», - предупредили в полиции.

Ранее аферисты взломали официальный аккаунт Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Они стали рассылать сообщения подписчикам сообщества с призывом участвовать в «масштабном конкурсе призов».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мошенничество Маркетплейсы
02 февраля 2025, 03:57
Женщина-абьюзер. Названы признаки домашнего тирана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщины, как и мужчины, могут стать абьюзерами. Только вместо физического насилия они применят эмоциональное. Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич перечислила Пятому каналу основные признаки тиранов в юбке.

«Итак, женщина-абьюзер, она, наверное, не будет прикладывать силу. Просто это физически невозможно. <…> Самое первое, самое главное, с чего у нас начинается любой абьюз, это контроль и манипуляция», - сказала она.

Абьюзеры женского пола, по словам психотерапевта, потребуют все пароли, проверят переписки, передвижения и траты партнеров. Они склонны принимать решения за мужчин, критикуя их мнение и стыдя.

Кроме того, они изолируют возлюбленных и обвинят в своем плохом настроении. Галич предупредила, что такие женщины придут к психотерапевту с жалобами на мужа-абьюзера, а не с другими запросами, так как склонны проецировать свое внутреннее состояние на других.

Типичные проявления абьюза со стороны мужчин перечислила специалист консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева. Это манипуляции, ложь, угрозы и унижения.

Отношения Женщины Психология

Новости по теме