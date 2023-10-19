Путин поддержал размещение серверов онлайн-игр в России

«Несет расизмом». Цыденов оценил слова экс-посла Израиля о «бурятской ненависти»
Глава Бурятии Алексей Цыденов резко ответил на высказывания экс-посла Израиля в России Аркадия Мильмана о «бурятской ненависти ко всему живому» у населения сектора Газа. По мнению политика, бывшему дипломату надо учить историю и пройти курс лечения. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.
По оценке Цыденова, от слов экс-посла несет нацизмом и расизмом. И слышать подобное по меньшей мере странно, добавил глава Бурятии.
«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», - подчеркнул политик.
Он напомнил, что жители Бурятии принимают участие в спецоперации и достойно защищают Родину.
«И если каких-то больных расистов и нацистов это доводит до истерики, то значит, наши воины все делают правильно», - выразил уверенность Цыденов.
По словам главы Бурятии, если кому-то недостает воспитания, взаимного уважения или уроков истории, «чтобы не создавать угрозы нашей стране и нашему народу», то пусть их «сдерживает страх».
«А глубокая, многогранная бурятская культура и наши традиции, наша религия, они о добре и о любви. Но только если и к нам с добром и с любовью», - заключил он.