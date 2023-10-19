Путин поддержал размещение серверов онлайн-игр в России

Более 400 тыс. закупок провели на портале поставщиков Москвы за 2023 год

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С начала 2023 года на портале поставщиков Москвы совершили 405 тысяч закупок. Кроме того, за пять лет их число на ресурсе возросло почти на 80%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за 10 лет работы сервис стал универсальной межрегиональной торговой площадкой. Платформа позволяет оперативно делать заказы необходимых товаров, работ и услуг.

Самыми популярными категориями для покупок стали: стройматериалы, хозяйственные товары, бытовая техника, медицинские товары и образовательные услуги. На них приходится 15% всех сделок.

«Важно, что портал помогает развивать бизнес по всей стране. Свою продукцию на ресурсе предлагают более 310 тысяч российских предпринимателей. Закупки проводят госзаказчики из 40 регионов», - подчеркнул Собянин.

Помимо этого, сервис регулярно обновляют и делают лучше. Так, за 2023 год усовершенствовали поиск в каталоге продукции и довели до ума страницу регистрации. Также по вопросам пользователи могут обращаться в службу поддержки или оставить заявку на самом портале.

Ранее стало известно, что московский сервис «Мои платежи» отметил шестилетие.