Путин поблагодарил ученых за создание условий для проживания амурских тигров в России

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Глава государства отметил, что этот праздник считается одним из наиболее ярких и значимых событий в общественной, культурной жизни Дальнего Востока и всей России.

«Особые слова признательности - ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что ученые также помогают укрепить в обществе приверженность бережному отношению к дикой природе. Президент пожелал организаторам и участникам праздничных мероприятий «добрых и незабываемых впечатлений».