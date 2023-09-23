Путин поблагодарил ученых за создание условий для проживания амурских тигров в России
Президент России Владимир Путин поблагодарил ученых, работников заповедников, егерей и волонтеров за создание условий для проживания популяции амурского тигра. Телеграмма к организаторам, участникам и гостей мероприятий ко Дню тигра появилась на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что этот праздник считается одним из наиболее ярких и значимых событий в общественной, культурной жизни Дальнего Востока и всей России.
«Особые слова признательности - ученым, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтерам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра», - подчеркнул Путин.
Он добавил, что ученые также помогают укрепить в обществе приверженность бережному отношению к дикой природе. Президент пожелал организаторам и участникам праздничных мероприятий «добрых и незабываемых впечатлений».