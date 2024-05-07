Путин поблагодарил россиян за доверие
Президент России Владимир поблагодарил за доверие и поддержку граждан России во всех регионах страны. Об этом он заявил в речи после инаугурации в Большом Кремлевском дворце.
«В эти ответственные и торжественные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан во всех регионах России», - сказал глава государства.
Путин также поблагодарил всех участников специальной операции на Украине.
«Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество», - добавил президент.
Во вторник состоялась инаугурация Путина на посту президента России. По традиции в торжественной церемонии приняли участие члены правительства, сенаторы и депутаты, члены ЦИК и Конституционного суда, руководство администрации президента, руководители аккредитованных в Москве дипломатических миссий и посольств.