Путин поблагодарил россиян за доверие

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«В эти ответственные и торжественные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан во всех регионах России», - сказал глава государства.

Путин также поблагодарил всех участников специальной операции на Украине.

«Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество», - добавил президент.

Во вторник состоялась инаугурация Путина на посту президента России. По традиции в торжественной церемонии приняли участие члены правительства, сенаторы и депутаты, члены ЦИК и Конституционного суда, руководство администрации президента, руководители аккредитованных в Москве дипломатических миссий и посольств.