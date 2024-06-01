Путин поблагодарил фонд «Защитники Отечества» за проделанную работу

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«Не скрою, мне всегда очень приятно слышать позитивные оценки вашей работы, особенно от участников специальной военной операции и от членов их семей», - отметил глава государства.

Цивилева в свою очередь поблагодарила президента за инициативу создания фонда. Стороны обсудили существующие проблемы и способы их решения.

В этот же день Путин встретился с главой фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Президент выразил благодарность за организацию деятельности учреждения.