Путин ознакомился с возможностями телемедицины в чувашском селе

Путину рассказали, что благодаря новой системе повышения доступности лекарств местным жителям не приходится ездить за медикаментами в райцентр. Все необходимые препараты отпускает непосредственно фельдшер.

В новом ФАП главе государства также продемонстрировали, как проходят телемедицинские консультации. На связь с фельдшером вышла участковый врач и терапевт Анна Владимировна из районной больницы, которая ответила на вопросы российского лидера.

Путин также проверил новый процедурный кабинет, в котором врач может оказывать местным жителям неотложную медицинскую помощь и проводить профилактические осмотры.

Ранее глава государства провел встречу с жителями одного из городов Чувашии. Несмотря на мороз, люди собрались и ждали проезда президентского кортежа. Местные жители поблагодарили Путина и выразили ему свою поддержку.